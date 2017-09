De la Serna: «El proyecto del AVE riojano no está parado» Ceniceros y De la Serna, en enero, en Logroño. :: juan marín El titular de Fomento asegura a Diario LA RIOJA que presentará el estudio del eje Logroño- Miranda antes del fin de este año | El consejero de Fomento se felicita ante la obligación asumida por De la Serna e insiste en que la alta velocidad «llegará al mismo tiempo a Logroño que a Pamplona» MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ Logroño Sábado, 16 septiembre 2017, 21:37

Antes de que acabe este año, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, visitará La Rioja para presentar el estudio informativo del eje de alta velocidad ferroviaria entre Logroño y Miranda del Ebro. Así se comprometió ayer De la Serna, en declaraciones a Diario LA RIOJA, una conversación en la que aprovechó para subrayar que el Gobierno de España «está cumpliendo el compromiso de impulsar la alta velocidad ferroviaria en La Rioja», un proyecto que, dijo, «no está parado».

Más Fomento asume el AVE de Navarra mientras La Rioja sigue esperando

El titular de Fomento reafirmó su compromiso con el corredor riojano el mismo día en el que este periódico publicó que su departamento ha asumido toda la gestión del eje navarro, una vez que el Gobierno foral, presionado por algunos de sus socios, no se ha sumado a la propuesta de convenio planteada por el Ministerio para impulsar el eje en ese territorio. Ante esta situación, Fomento se ha visto obligado a responsabilizarse íntegramente de las obras para que estén listas en el 2023: es decir, además de financiar los 800 millones de euros que requerirá la construcción del corredor, el Ministerio deberá contratar los trabajos pendientes, tarea que según el hoy fallido acuerdo le hubiera correspondido a la administración foral. «Un proyecto relevante y de interés social no se puede hacerse o dejar de hacerse porque haya grupos políticos que digan que les gusta o no les gusta», explicó.

De la Serna sostuvo que el compromiso de su departamento con el AVE riojano es total, de tal forma que antes de que acabe el año su propósito es trasladarse a la comunidad (sería su tercera visita oficial en 2017) para presentar el estudio informativo del eje entre Logroño y Miranda de Ebro, con el fin de someterlo a consulta de impacto ambiental «de inmediato», como ha ocurrido con el trazado entre Burgos y Vitoria. Al eje con el nudo de Miranda le avanza administrativamente el corredor entre Logroño y Castejón (con el que se completa la línea de alta velocidad ferroviaria), dividido en cuatro tramos (cuyos detalles se pueden consultar en la ficha y la infografía que ilustran esta información) y que se encuentran en fase de redacción de proyectos.

Cámara de Comercio, PSOE y PR+ denunciaron ayer «el aislamiento, ninguneo y marginación» de La Rioja

El consejero de Fomento, Carlos Cuevas, se felicitó por las afirmaciones del ministro reiterándose en lo señalado a este periódico el jueves: «El Gobierno de La Rioja, el Ministerio y Adif (gestor de las infraestructuras ferroviarias) estamos trabajando de forma permanente y en la misma dirección para que la alta velocidad ferroviaria llegue al mismo tiempo a Navarra y a La Rioja; no sólo eso -precisó-, para que lo haga a Logroño y a Pamplona más concretamente». Asimismo, Cuevas destacó los «cuatro hitos» más relevantes: el corredor Zaragoza-Castejón, «que beneficia tanto a nuestra región como a Navarra»; la variante de Rincón de Soto, que «es una prioridad absoluta»; la línea entre Castejón y la capital riojana; y el estudio informativo del eje entre Logroño y Miranda de Ebro.

Acción del PSOE en el Congreso

Por contra, el PSOE denunció «el nuevo ninguneo de Rajoy a La Rioja con el silencio cómplice de Ceniceros» y su diputado nacional César Luena presentó una pregunta al Gobierno en el Congreso instándole a informar de si «su voluntad y objetivo» son que la alta velocidad ferroviaria de La Rioja esté en servicio en el año 2023 como así lo ha comprometido para Navarra. Mientras, el PR+ lamentó que el primer año del pacto nacional entre el PP y Ciudadanos «haya ahondado en la marginación de nuestra comunidad».

Cronología 2005-06 El PEIT incluye la creación del corredor Cantábrico-Mediterráneo. El eje Logroño-Castejón obtiene autorización ambiental, mientras el de Miranda de Ebro sigue sin iniciar su tramitación. 2009 Los Gobiernos de España y de Navarra alcanzan un acuerdo para la llegada de la alta velocidad ferroviaria a la Comunidad foral con la línea Zaragoza-Pamplona. 2010 El Gobierno central adjudica la redacción del estudio informativo del tramo Logroño-Miranda de Ebro y de los cuatro proyectos de construcción de la línea entre Logroño y Castejón. 2011 El Ministerio de Fomento excluye la línea riojana del corredor prioritario propuesto a la UE para conectar el Cantábrico y el Mediterráneo y apuesta por el enlace a través de Navarra. 2012 La UE rechaza incluir al eje riojano en las redes transeuropeas y la ministra Ana Pastor se compromete ante Diario LA RIOJA a que el AVE riojano se construirá con o sin fondos de la UE. 2013 A pesar de quedarse fuera de la red básica, el eje riojano permanece en el bloque secundario de redes transeuropeas y logra una mínima financiación a través del reglamento ‘Conectar Europa’. 2014 Fomento saca a información pública los dos únicos tramos del corredor Castejón-Pamplona (Tafalla-Olite-Villafranca) que aún no estaban en obras o en fase de redacción de proyectos. 2015 La línea Miranda-Logroño-Castejón y la variante de Rincón se quedan sin 10 millones tras el reparto de fondos europeos «por restricciones presupuestarias». Navarra recibe 39 millones. 2016 Los Gobiernos de La Rioja y de Navarra reclaman al Ejecutivo central que impulse el tramo ferroviario de alta velocidad Zaragoza-Castejón y los ramales del AVE hacia Logroño y Pamplona. 2017 Fomento asume la gestión del eje navarro dada la inacción del Gobierno foral, hipotecado por sus socios. El Ministerio presentará antes de fin de año el estudio del eje Logroño-Miranda.

Por su parte, la Cámara de Comercio mostró ayer en un comunicado su «preocupación, indignación y tristeza» ante la decisión del Gobierno central de asumir la gestión integral del AVE en Navarra, «mientras el proyecto de La Rioja se retrasa» y la comunidad se queda «peligrosamente aislada», lo que «pasará una factura económica y social». Como «representante de los intereses generales de la economía y de las empresas y autónomos riojanos», la entidad exigió al Gobierno de La Rioja que «utilice todos los resortes para instar al Ministerio a que las obras del AVE en nuestra región se lleven a cabo con los mismos plazos que el proyecto de Navarra».