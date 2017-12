SEQUÍA Y MENOS RIEGO

El director general de la FAO , José Graciano da Silva, ha vuelto a recordar que el cambio climático arrastra a millones de personas a la inseguridad alimentaria, a la malnutrición y a la pobreza. A día de hoy queda claro que la preocupación por este grave y decisivo problema, que condiciona la propia existencia de nuestra sociedad tal como la conocemos, no está siendo abordado de forma solidaria y los grandes líderes mundiales no reman en la misma dirección. Un error que es posible no tenga demasiadas consecuencias para las generaciones actuales, pero es indudable que lo tendrá en las venideras. Además de las crisis políticas y económicas, las grandes sequías que se extienden cada vez más, han contribuido a que, por primera vez en la última década, haya aumentado la población subalimentada, alcanzando la cifra de 815 millones de personas.

El sector agrícola emite la quinta parte de los gases de efecto invernadero. Es un error mirar para otro lado o intentar justificarlo con argumentos como su indudable contribución a la conservación de muchos espacios rurales o el propio compromiso de agricultores y ganaderos con su medio de vida; tampoco la aplicación de útiles tecnologías va a acabar con el problema, aunque indudablemente ralentice su impacto. En España, la sequía es intensa. Se ha abierto el debate sobre la necesidad de restringir el agua para la agricultura y así poder garantizar el abastecimiento a la población. La realidad es que el 80% del consumo de agua proviene de la agricultura, por lo que es razonable que esta alternativa sea considerada y, llegado a un punto, aplicada. Las restricciones en el consumo humano, que sin duda se producirán si no revierte el actual régimen pluviométrico, tendrán escaso efecto si la propia sequía empuja a los agricultores a aumentar los riegos. Determinados cultivos como los de invernadero, con sistemas eficientes de goteo, frutales, riegos de refuerzo del viñedo, etc. son necesarios y no hay alternativas. Diferente situación son los casos de otros cultivos en extensivo de carácter anual, con mucho más alto volumen de consumo y para los que, en algunos casos, se pueden plantear otras opciones.