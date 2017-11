La sequía pone en riesgo el 80% del cereal en La Rioja Baja y parte del cultivo de La Rioja Alta 01:30 Imagen y detalle de un cultivo de cereal en el municipio de Ausejo, que está naciendo a corros por la falta de agua / María Félez Consejería y sindicatos coinciden en que la situación es muy grave y que puede ser «dramática» si no llueve en unas semanas | «Hay que tener muy en cuenta que es durante el invierno, cuando parece que no pasa nada, cuando se juegan las cartas del cereal», advierten MARÍA FÉLEZ Calahorra Jueves, 23 noviembre 2017, 19:54

El problema es grave en toda La Rioja pero extremado en la zona de La Rioja Baja, especialmente en la más oriental de Cervera, Villarroya, incluso la zona de Galilea... La falta de agua está provocando nascencias muy deficientes en el cereal que en algunos casos ni siquiera germina en unas siembras que no se están desarrollando tal y como debería esperarse para estas fechas del mes de noviembre. Desde la Consejería de Agricultura reconocen que la situación es grave pero que puede ser «dramática», con pérdidas que superen el 80% de lo cultivado en Rioja Baja, si no llueve en las próximas semanas.

La Rioja Alta no tiene mejores expectativas. Allí la humedad del suelo ha sido la suficiente para que la planta germine (las lluvias fueron algo mayores a principios del mes de octubre), pero las heladas de estos días están provocando que el suelo cada vez tenga menos humedad y también tendrán serios problemas que todavía son difíciles de cuantificar.

«En La Rioja Baja están acostumbrados a sembrar en seco y saben cómo hacerlo pero si no llueve y además hay heladas como las de estos días la situación puede ser fatal, especialmente para el trigo», dice Martín Martínez, técnico de la Consejería. «Si no llueve en cosa de tres semanas podríamos estar hablando de una situación dramática para el cultivo del cereal especialmente en Rioja Baja, pero no sin problemas graves en Rioja Alta», explica. «Ahora mismo los daños ya son elevados, pero no se va a poder cuantificar porque dependemos de lo que ocurra en las próximas semanas; todo depende de que llueva o no», insiste y, mientras, explica que «el cereal tiene unas semanas desde que se siembra para que puede recibir agua pero se nos va agotando el tiempo», prosigue. «Hay que tener muy en cuenta que es durante el invierno, cuando parece que no pasa nada, cuando se juegan las cartas del cereal y si el espacio de tiempo entre que se siembra la semilla y ésta germina en tan largo, el cultivo va a ser débil y nos vamos a encontrar con problemas cuando llegue la primavera», advierte.

Sabe que hay agricultores que no están abonando porque piensan que no va a servir de nada. «Incluso creemos que ahora no sería aconsejable abonar porque los abonos, en su mayoría compuestos por sales, retienen más humedad aún», recomienda.

Óscar Salazar, presidente de UARG y cerealista, tampoco es optimista. «La situación es muy complicada por la falta de humedad de los suelos», avisa. «Los cultivos están naciendo a corros y muchos de ellos en Rioja Baja y Rioja Media se están secando sin haber salido aún a la superficie», cuenta. «En La Rioja Alta hemos tenido alguna lluvia, más pero no continuadas, y llevamos una semana con heladas que hacen que esa humedad desaparezca», un problema que puede dar más de un quebradero de cabeza a los cerealistas riojanos.

La colza, incluso peor

Los inconvenientes también llegan en los cultivos de colza, un producto que estaba en expansión en La Rioja. «Hay gente que ya está dando parte a los seguros porque las condiciones de la tierra no son nada buenas para este cultivo», comenta Óscar Salazar.

Acaban de empezar las siembras de este cultivo y de las 466 hectáreas aseguradas en La Rioja de este producto ya son 29 las que han comunicado siniestro por sequía.

Especialmente grave es la situación de zonas más tempranas o de cultivos de barbecho y rotación de cultivos. «Esas zonas se sembraron antes y si no llueve se pueden perder en cuestión de días», explica. Además ahora se están planteando la siembra en zonas de regadío. «Ahí el problema puede llegar en primavera, porque si los pantanos no se llevan no sabemos de dónde vamos a regar», se lamenta. «Muchos agricultores se están planteando no abonar, otros hemos echado abono a la espera de que llueva en las próximas semanas», comenta advirtiendo que el cambio climático es un hecho que no se puede obviar.

Las previsiones de lluvia no son buenas. Parece que lloverá algo a finales de esta semana pero todos se preguntan si será lo suficiente para darle la vuelta a la situación de sequía que sufren estos cultivos. «Tiene que llover de forma continuada porque no vale de nada que llueva mucho un día y luego sigamos igual, la tierra tiene que chupar agua», explican desde el sindicato agrario.

Igor Fonseca de ARAG-ASAJA habla en la misma línea. «Estamos muy preocupados con lo que puede pasar con el cereal si no llueve. Las alarmas están encendidas, a ver lo que pasa en las próximas semanas», advierte.

Reconoce también el grave problema de la colza. «En algunos casos ya ha germinado y se está secando sin salir a la superficie», explica. Y es que la situación general del cultivo de cereal en La Rioja es grave. «Es complicado hablar de pérdida por el momento porque las semillas pueden aguantar aún unas semanas sin agua pero no demasiado más tiempo», comenta. «Sabemos que hay parcelas sembradas que se han malogrado pero hay mucha gente que sigue sembrando estos días y estos pueden tener algo más de suerte si llueve en las próximas semanas», cuenta.

Desde el sindicato agrario aconsejan la realización de seguros ante la posibilidad de que pueda seguir la situación de sequía.