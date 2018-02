«No me sentía capaz de desprenderme de la otra persona» Francisco Javier Segura. :: / Juan Marín Francisco Javier Segura trata de superar un divorcio PILAR HIDALGO Logroño Domingo, 25 febrero 2018, 22:15

Francisco Javier Segura se creía «autosuficiente», pero su mundo se vino abajo cuando la que fuera su pareja durante 35 años le anunció que quería divorciarse. Él, siempre extrovertido y participativo, comenzó a rehuir el contacto con los demás, sufría ataques de ansiedad y la vida se le tornó una cuesta demasiado empinada. «No era capaz de desprenderme de la otra persona», asegura.

Un amigo le comentó que había acudido al Servicio de Orientación y Mediación Familiar y que le habían ayudado mucho. «Al principio me costó tomar la decisión. Pero di el paso y estoy rehaciendo mi vida, aunque me está costando bastante», afirma. Y es que «mi pareja fue lo mejor que me ha podido pasar y ahora es lo peor que me está pasando».

Él, 'echado para adelante' y sociable, jamás pensó que necesitaría ayuda externa para afrontar este duelo. «Aparentemente, me veía capacitado para solventar mis problemas, pero me he dado cuenta de que en este caso no era así y de que necesitaba la ayuda de otras personas que ven lo que yo no veo».

Así, asevera que «todos los que pasamos por un divorcio estamos a falta de calor, cariño y de que nos escuchen. Y aquí nos dan calor, cariño y nos escuchan».

Tras algo más de un año de intervención, está «súper agradecido». No se encuentra recuperado del todo, pero «me siento mejor conmigo mismo». «He vuelto a levantar la cabeza y a echar a andar».