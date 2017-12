Cs seguirá negociando el Presupuesto pero desoye las amenazas del Gobierno Diego Ubis con Concha Andreu (PSOE), tras reunirse esta semana. S. T. Ubis insiste en que hay líneas rojas, entre ellas el cese de Ureña al frente de la Ader, y desliga de la negociación la asignación salarial de los diputados ALBERTO GIL Logroño Sábado, 9 diciembre 2017, 09:58

«Me volveré a sentar a negociar esta semana si el Gobierno me llama». Con estas palabras, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Diego Ubis, replicaba a la advertencia del Ejecutivo riojano que ponía de plazo hasta el 31 de diciembre para llegar a un acuerdo que desbloquee el proyecto de Ley de Presupuestos de La Rioja para el 2018: «No acepto el plazo; la prórroga presupuestaria es automática a partir del 1 de enero pero se puede seguir negociando».

Ubis asegura además que su formación sigue manteniendo determinadas líneas rojas para comprometer su apoyo o abstención a las cuentas, pero recuerda que «la mayoría son por incumplimientos de acuerdos anteriores». «Me refiero -continúa- a las auditorías sobre la gestión de Salud, Educación o de la Ader; el descontrol de las de comisiones de servicios; la reestructuración pendiente de la Ader, que lógicamente afecta a su gerente [Javier Ureña]; las garantías sobre la gratuidad de los libros de texto o de la extensión de la tarifa plana de autónomos durante un año adicional».

En este sentido, el portavoz de Ciudadanos admite que el nuevo documento que le entregó el Gobierno asume la gratuidad de libros y la ayuda a los autónomos, pero «también había este año una partida importante para ayudas para los libros y no se ha ejecutado gran parte del dinero». «Es decir -continúa-, lo que queremos es que lo que se firme se cumpla porque llevamos dos años y medio de constantes incumplimientos».

El portavoz de Ciudadano sí quiso desligar dos cuestiones fundamentales de las negociaciones que el Gobierno sigue condicionando a la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos para el 2018. Por un lado, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que acompaña a la primera, y que prevé importantes deducciones (patrimonio e IRPF) para los riojanos: «Si no se aprueba será porque el PP no quiere; hemos negociado rebajas fiscales muy importantes y, si no salen adelante, no será por nosotros».

Especialmente crítico se muestra Diego Ubis con que el Gobierno planteara como un escollo para el acuerdo la aprobación por parte de la Mesa del Parlamento de un Presupuesto para la Cámara con un aumento de 1,7 millones de euros para cubrir futuras asignaciones de salarios a los diputados: «El PP no entiende que está en minoría en la Cámara y que la Mesa del Parlamento aprobó los presupuestos y, por tanto, el Gobierno tiene que asumirlos». «Somos el único parlamento de España -agrega- que no tiene salarios asignados a los diputados y se intenta corregir esta situación, sin saber incluso si tendrá coste real para la Cámara».

En este sentido, señala que la dotación de 1,7 millones para este concepto es «de máximos» y que de ella habría que descontar las asignaciones que hoy cobran los grupos parlamentarios, de los consejeros y alcaldes y al tiempo diputados, así como los salarios de aquellos que, por incompatibilidad y por tener otros ingresos superiores fuera del Parlamento, puedan renunciar: «No sabemos el coste real, pero hay que poner una cantidad y creo que es justo que, como diputados, aspiremos a un sueldo como el de un concejal de Logroño». «El PP -continúa- lo que no quiere es que la oposición pueda ejercer su labor con garantías y profesionalidad».

En cualquier caso, Ubis aclara que el acuerdo de la Mesa del Parlamento no contempla la asignación de salarios para el 2018, sino que sería ya para el 2019: «Será una nueva legislatura -explica-, esté quien esté, pero con transparencia y sin que las asignaciones actuales sean gestionadas por los partidos». «El PP, al que por cierto sí le va bien económicamente con este sistema, ha preferido instalarse en la demagogia y confundir a la gente con este tema que, insisto, no tiene nada que ver con los Presupuestos de la Comunidad porque es una decisión de la Mesa en la que el PP tiene minoría».