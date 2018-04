La secretaria técnica de Presidencia dice que Del Río decidía la contratación Gómez Collado ha comparecido en la comisión de investigación del Parlamento regional creada para aclarar la gestión económica de esa Consejería desde 2003 hasta 2015 LA RIOJA Miércoles, 18 abril 2018, 13:03

La secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia riojana entre 2003 y 2011, Carmen Gómez Collado, ha asegurado hoy el órgano encargado de la contratación en el Gobierno regional era el consejero, entonces Emilio del Río, mientras que ella se encargaba de la tramitación administrativa, ha resumido EFE.

Gómez Collado ha comparecido en la comisión de investigación del Parlamento regional creada para aclarar la gestión económica de esa Consejería y los gastos destinados a publicidad y comunicación desde 2003 a 2015.

Esta es la segunda sesión de esta comisión, tras la comparecencia, a puerta cerrada, de una funcionaria de esa Consejería del Gobierno regional.

La secretaria general técnica de Presidencia entre 2002 y 2003 ha explicado a los diputados que todos los contratos realizados por la administración autonómica se rigen conforme a lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Respecto a las modalidades de los contratos, ha especificado que había algunos abiertos que se tramitaban mediante concursos administrativos y otros muchos eran contratos menores, para cuantías inferiores a 100.000 euros.

También se encargó de la tramitación de contratos negociados por razones técnicas y de otros de obra.

Las secretarías generales técnicas son «puestos de coordinación administrativa», ha puntualizado, que se encargan de la tramitación de los procedimientos.

En su caso, ha detallado que ella no tomaba decisiones sobre los pliegos de prescripciones técnicas.

Por otro lado, ha precisado que de manera «ocasional y en un porcentaje mínimo», el Consejo de Gobierno se encargaba de aprobar expedientes de convalidación de algunos gastos.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Ocón, ha cuestionado que en el periodo investigado hubo muchas modificaciones presupuestarias, pero no se aumentaban las partidas de comunicación y promoción y sí subían otras del capítulo 2 que «no se llegaban a gastar, ni siquiera lo inicialmente previsto».

Gómez Collado ha recalcado que la ejecución presupuestaria de todos esos años se trasladó al Parlamento regional, está en la cuenta general y ha sido visada por el Tribunal de Cuentas, por lo que «toda la información estaba aportada y era transparente».

Ocón ha lamentado que no se haya facilitado aún a esta comisión mucha de la documentación solicitada hace meses por los grupos de la oposición, como los expedientes de convalidación de gasto, de los que solo hay un listado pero no se conoce su contenido.

El diputado del PSOE ha alertado de que en 2009 se abonaron facturas de 2007, pero la exsecretaria general técnica ha subrayado que no tiene «conocimiento ni constancia de ninguna reclamación de facturas de proveedores que fueran no aceptadas o no abonadas» mientras desempeñó sus funciones.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs), Diego Ubis, ha preguntado a Gómez Collado si recibió alguna orden «política» para tramitar alguna cuestión «en contra de su criterio técnico», algo que ella ha negado, ya que ha dicho que los técnicos se dedican a explicar a los políticos el procedimiento para realizar las medidas que proponen.

El portavoz del Grupo Popular, Jesús Ángel Garrido, ha criticado que la oposición se dedique a hacer «ruido» y montar «follón» con las comisiones de investigación, con el fin de «crear expectación» entre la opinión pública.

A su juicio, esta comisión será «otro fracaso más», al igual que las que investiga la aprobación del Plan Municipal de Villamediana de Iregua, la integración de Caja Rioja en Bankia y los contratos del aparcamiento del CIBIR, porque «ninguna está cerrada y no se ha emitido un dictamen».

Ocón ha lamentado que «año tras año, se gastaba más de lo previsto en esa Consejería» y entre 2003 y 2011 ha concretado esa cifra en 12 millones de euros.

Ha replicado a Garrido que «la comisión emitirá sus conclusiones» y ha subrayado que en esta comunidad estaban «acostumbrados» a que en veinte años no podía «llevarse adelante»una comisión como esta.

«No estaríamos aquí si realmente la administración fuera transparente y tuviésemos más información como ciudadanos; la Ley de de Cuentas Abiertas ha sido un paso importante, pero aún queda un trecho para bucear en presupuesto (...) y tener que rebuscar y hacer un labor de minería», ha lamentado Ubis.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, Germán Cantabrana, ha asistido a la comisión pero no ha intervenido en ninguno de sus turnos asignados.