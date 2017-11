La secretaria municipal rechaza la competencia del Parlamento para investigar Villamediana "Informé de lo que tuve que informar, e informado está y ustedes pueden acceder a los informes", critica la funcionaria ante los parlamentarios EFE Logroño Martes, 28 noviembre 2017, 13:32

La secretaria del Ayuntamiento de Villamediana de Iregua, Myriam Torbado, ha rechazado hoy la competencia de la comisión de investigación del Parlamento de La Rioja sobre el plan general de este municipio al entender que la Cámara no tiene competencias sobre lo que hace el Ayuntamiento.

Esta comisión ha citado hoy a Torbado a comparecer, en la que ha contestado a muchas preguntas formuladas por diputados del PSOE, Podemos y Cuidanos con frases como "no lo sé" y "no lo recuerdo".

Torbado, secretaria municipal de Villamediama desde 2008, y el arquitecto municipal de este localidad presentaron un escrito al Parlamento en el que pedían no participar en la comisión amparándose en la autonomía municipal, por creer que el Parlamento no tiene competencias sobre lo que hace el Ayuntamiento y por entender que deben guardar la confidencialidad de los procedimientos.

En ese escrito también se recordaba que esta cuestión está judicializada, por lo que creen que algunos de los datos que se le pueden pedir son información reservada hasta el fallo judicial; y se aludía a una posible vulneración de su imagen, por lo que solicitaron que la comisión se desarrollara a puerta cerrada.

Minutos antes de la comisión, su presidente, el socialista Jesús María García, ha comunicado a Torbado que esas alegaciones han sido desestimadas por la mesa de la comisión.

Torbado también ha remarcado, en varias contestaciones, que no recuerda los detalles del expediente sobre el plan urbano de Villamediana y que ese documento está a disposición de los grupos municipales de esta localidad.

"Yo solo controlo la legalidad de los expedientes, no el cómo se hacen o porqué", le ha respondido al diputado de Ciudadanos Luis David Vallejo.

Ha asegurado que ella no ha acudido al Parlamento "para obstaculizar nada" porque "no hay nada que ocultar", pero cree que en el trabajo de la comisión "hay cuestiones de legalidad" a las que se ha vuelto a remitir.

A la mayoría de las preguntas formuladas por la diputada de Podemos Natalia Rodríguez, la secretaria ha contestado "no lo sé" o "no recuerdo".

En esa línea, ha afirmado que desconoce cuantos expedientes sancionadores realizó el Ayuntamiento de Villamediana por construcciones en terreno no habilitado para ello; y tampoco ha precisado cuándo se incorporó al proyecto del plan general el sector en el que tiene un chalé el ex presidente del Gobierno de La Rioja Pedro Sanz.

Ha dicho, al contestar a Rodríguez, que el Ayuntamiento de Villamediana tiene una "estructura inexistente, algo que nos preocupa"; y ha recalcado que ella informó "de lo que tuve que informar, e informado está y ustedes pueden acceder a los informes".

El portavoz del Grupo Socialista, Francisco Ocón, ha reconocido a la secretaria que "tiene derecho a no declarar aquí, donde no se produce un juicio", pero "también es cierto que el Ayuntamiento de Villamediana tenía que iniciar un expediente sancionador y no lo hizo, ocupando usted ese mismo cargo".

A preguntas de Ocón, Torbado ha señalado que desconoce si hay o no relación entre el primer arquitecto que trabajó en Villamediana y un asesor del Ayuntamiento y ha incidido en que ella no hace valoraciones "porque me lo pida el cuerpo, por mi opinión o por el ruido mediático, solo hago informes basados en la Ley".

"Además, hago un control legal preceptivo, el control legal final lo tiene los jueces", ha dicho la secretaria, quien ha recalcado que ella no entra "en debates políticos".

El portavoz del Grupo Popular, Jesús Ángel Garrido, quien no ha realizado ninguna pregunta a la secretaria, ha indicado que "esta comisión nace viciada, se llama a quien no tiene responsabilidades para montar un circo mediático, solo quieren desgastar, tener un altavoz mediático que no tendrían de otra forma".

Garrido, también concejal de Villamediana, ha acusado al PSOE de no citar a la comisión "a letrados ligados a ese partido", con lo que "se rasgan las vestiduras, pero no ofrecen el mismo respeto institucional que exigen".

"Nadie como el PP ha utilizado esta institución en beneficio propio porque el origen de todo esto es que el ex presidente de la comunidad Pedro Sanz se construyó un chalé en suelo rústico y luego utilizó esta Cámara para pedir que se regularizara", le ha contestado Ocón.