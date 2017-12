«No estoy satisfecho. La Rioja no puede renunciar al AVE hasta Castejón» José Ignacio Ceniceros, el jueves pasado en el Palacete. :: / Jonathan Herreros José Ignacio Ceniceros, presidente del Gobierno de La Rioja, significa que «está bien tener alta velocidad a Miranda, pero habrá que avanzar por el otro lado también y este presidente estará al frente de esa reivindicación» ROBERTO G. LASTRA Logroño Lunes, 25 diciembre 2017, 11:10

Sus dos años y medio en el Palacete de Vara de Rey le han hecho ganar aplomo, firmeza y contundencia sin enturbiar sus ademanes y su siempre exquisita compostura. Armado con una eterna sonrisa que no han borrado ni las turbulentas aguas que han removido este año la sede popular ni el tenso diálogo presupuestario, José Ignacio Ceniceros solo tuerce el gesto, lo justo, a la hora de hablar de la alta velocidad, una batalla en la que promete ponerse a la cabeza de las reivindicaciones de la región.

- La última visita del ministro Íñigo de la Serna supuso un mazazo para los riojanos. Toda la oposición política y el empresariado han confesado su desilusión y enfado. ¿De verdad está contento el presidente del Ejecutivo regional con los anuncios del titular de Fomento?

- Con una parte de los anuncios, sí. Por ejemplo, cuando hizo el balance del protocolo que firmamos en mayo aquí, eso ha sido bueno para los riojanos. Además, vemos que, poco a poco, algunas de las reivindicaciones históricas van encaminadas, vamos a tener ya la ronda sur, con casi 30 kilómetros, y el desdoblamiento de la N-232 ha avanzado bastante y lo veo muy factible y en un tiempo prudente; estoy seguro de que va a estar desdoblada antes de que se libere la autopista AP-68, bastante antes.

También está en estudio y encaminado el tramo de Alfaro, desde el límite de Navarra hasta Calahorra, que puede estar acabado para el año 2023. Hay otras reivindicaciones como el tramo desde el peaje de Lodosa a Pradejón que también se va a adjudicar; la variante de El Villar de Arnedo; como decía, la ronda sur, que se aprobó por parte del Consejo de Ministros el 27 de noviembre el gasto de 140 millones; también está desbloqueado el compromiso desde Santo Domingo hacia Burgos, hasta Villamayor; y también espero, como dijo el ministro, que el nudo de Lardero, en la N-111, pueda estar licitado antes de fin de año. Esos compromisos por los que nadie daba un duro en mayo e incluso algunos se mofaban, ahí están.

(Congreso del PP de abril) «Lo nuestro fue aún mejor que unas primarias, porque fue un congreso asambleario»

- Me refería sobre todo al AVE.

- El otro día el ministro anunció que vamos a tener alta velocidad en La Rioja, el tramo Logroño-Miranda. ¿Estoy satisfecho? Pues no, La Rioja no puede renunciar a la alta velocidad para unir Logroño con Castejón y vamos a seguir reivindicándolo. Con los agentes económicos y sociales me he reunido y vamos a liderar desde el diálogo social esa reinvindicación en la que este presidente va a estar al frente.

(Junta Local del PP de Logroño) «Que yo sepa, la única que se ha propuesto para ser presidenta es Cuca y yo veo, además, normal que lo sea»

Ya nos hemos emplazado para después de Reyes para ponernos de acuerdo en unos mínimos que queremos. Nosotros tenemos claro cuáles tienen que ser, pero también quiero advertir que algunos partidos políticos que han tenido responsabilidad de Gobierno en España y en esta comunidad autónoma no nos pueden dar lecciones, yo por lo menos no las voy a admitir.

José Ignacio Ceniceros. / Jonathan Herreros

No voy a aceptar lecciones de quienes nos sacaron del plan de financiación europeo, de quienes nos prometieron la gratuidad de la autopista en el año 2003, de quienes se inhibieron y provocaron el retraso de las obras de la A-12 o paralizaron la presa de Enciso. Hoy podemos decir que todos los riojanos pueden circular gratis por la AP-68 con Vía-T, la A-12 la disfrutamos ya desde hace años, la presa de Enciso está acabada y seguimos trabajando en la alta velocidad y no vamos a renunciar a ella.

- ¿Descarta entonces incorporar a la oposición a esa reivindicación?

- No, no. Creo que la movilización de La Rioja tiene que venir desde todos los sectores y ámbitos, pero creo que tenemos que tener mucho cuidado para no politizarla.

«Esos compromisos por los que nadie daba un duro en mayo e incluso algunos se mofaban, ahí están»

Hay algún partido que ya dijo hace unos días que si la propuesta viene del PP ellos no estarán; pues ellos verán si se quedan aislados, nosotros desde luego vamos a estar y así lo hemos acordado con la Mesa del Diálogo Social, con los sindicatos y los empresarios.

- Lo cierto es que con un AVE solo hasta Miranda y con La Rioja excluida del corredor hacia el Mediterráneo, el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío, pero lo que es seguro es que sólo está por la mitad. ¿No sería más prioritario el tramo Logroño-Castejón?

- Yo particularmente creo que sí, pero el Ministerio tiene trazado un programa y el ministro nos habló de unir Logroño con Miranda en tres o cuatro años y mejorar las líneas de Logroño a Castejón y de ahí a Zaragoza. Ojalá hubiesen hecho eso otros antes, pero aquí nadie ha hecho nada, todas las grandes infraestructuras riojanas tienen el sello de los gobiernos del Partido Popular.

«El trasvase del transporte pesado a la AP-68 era una necesidad. Si esto sirve para evitar aunque sea solo una muerte, ya está más que justificado»

Yo veo bien ese anuncio de mejorar las líneas y los tiempos de transporte, pero no por eso tenemos que renunciar a tener aquí el AVE y creo que lo podemos tener al mismo tiempo que otras comunidades, como Navarra. Está bien tener la alta velocidad hasta Miranda, pero habrá que avanzar por el otro lado también. Ésta es una reivindicación de todos los riojanos y tendrán que entenderlo así.

- Ese proyecto Logroño-Miranda, del que no se conoce ni el trazado, se ha ganado ya el rechazo del Gobierno vasco.

- Yo les diría a los del País Vasco que se tranquilicen, que ni se ha presentado todavía y que cuando esto ocurra ya tendrán tiempo de hacer alegaciones.

- ¿Tienen que acostumbrase los riojanos a los parches en infraestructuras en vez de a las soluciones, como ha ocurrido, según muchos, con la N-232 y el desvío de los camiones pesados a la AP-68?

- Ojalá hubiésemos podido hacer eso antes, porque da gusto circular ahora por la N-232. Los accidentes nunca sabemos cuándo van a venir, pero estamos viendo que aunque la autopista va algo más cargada, hay mucha más fluidez en la N-232 y los riojanos están más satisfechos.

- Esa decisión va a suponer la ruina también de muchos negocios hosteleros en toda la ruta.

- Cuando beneficias a amplias capas de la sociedad, a algunos puedes perjudicar y eso ha pasado siempre con las grandes infraestructuras.

(Relación con Ciudadanos) «Ése es el postureo que a veces hay que hacer en política, a mí ya no me sorprende nada»

Era una necesidad, nos ha costado y estamos satisfechos. Si esto sirve para evitar aunque sea solo una muerte, ya está más que justificado.

- La región no está como para asumir más parados. El mercado laboral riojano sigue con los vaivenes de su estacionalidad y, según los sindicatos, el empleo que se crea es temporal y de baja calidad.

- En este año el empleo indefinido ha crecido un 13%, se han hecho 12.000 contratos indefinidos, unos mil al mes. Los sindicatos tienen que reivindicar, pero sin duda se va mejorando la cualificación de nuestro empleo y la prueba está ahí, en esas cifras que no son nuestras.

- Además del déficit en infraestructuras, hay otra amenaza futura para La Rioja. En el 2019, el País Vasco se convertirá en la comunidad autónoma española más atractiva para las empresas desde el punto de vista fiscal con la rebaja progresiva del impuesto de sociedades.

- Hay que esperar a ver, todavía no se ha aprobado y no adelantemos acontecimientos porque ahora la tenemos nosotros más baja que ellos.

- ¿Está preparado para plantar batalla en Madrid o donde sea?

- Por supuesto y tenemos ahí los mecanismos, pero seamos prudentes, todavía no se ha aprobado y cuando se apruebe, habrá que ver la letra pequeña de ese acuerdo.

- En el ámbito doméstico, también ha tenido algunos quebraderos de cabeza, el último, la negociación presupuestaria, en la que Ciudadanos ha tensado la cuerda e incluso ha amenazado con romperla. ¿Ha visto peligrar los Presupuestos de La Rioja para el 2018?

-Yo estaba tranquilo, aunque sí que ha habido tensión en la negociación. Bien es cierto que esa tensión igual ha venido por los tiempos, pero el Gobierno de La Rioja y este presidente tenían claro que no podemos estar mareando la perdiz. El año pasado estuvimos como tres meses negociando los Presupuestos y luego lo han sufrido todos los riojanos: alcaldes, empresarios... Toda la sociedad riojana. Es fundamental aprobar cuanto antes los Presupuestos, ojalá los hubiésemos podido tener para el 1 de enero.

Jonathan Herreros

Ha habido tensiones, pero yo me había comprometido a presentarlos el 15 de noviembre y eso lo sabía el Grupo Parlamentario de Ciudadanos porque les di un calendario con un tiempo también para seguir negociando. Parece ser que no les gustó que lo aprobásemos en el Consejo de Gobierno cuando creo que ya había un acuerdo importante. Pero no ha pasado nada, hemos seguido negociando y se ha llegado a un acuerdo que creo que va a ser beneficioso para todos los riojanos. En este sentido tengo que agradecer especialmente el trabajo que han hecho tanto la consejera de Presidencia como el consejero de Administración Pública y Hacienda, que son los que han llevado la carga principal de las negociaciones.

- ¿Le sorprendió la dureza de Ubis, muy personalizada en usted, durante el pleno de debate de las enmiendas a la totalidad del jueves?

- Bueno, ese es el postureo que a veces hay que hacer en política, a mí ya no me sorprende nada políticamente. No me extrañó porque ya me dijo que iba a ser cañero. Yo, por mi parte, he tratado de tranquilizar porque pienso que a la vida política riojana le conviene calma y tranquilidad. Sé que a ustedes, a algunos de ustedes, no les gusta, que prefieren que haya más bronca en el Parlamento, pero creo que la inmensa mayoría de los riojanos lo que quiere es que, aunque discutamos, estemos ahí para solucionar sus problemas.

- Hay quien insiste en que con el peso de Ciudadanos en las decisiones y en los ejes claves del Gobierno sería más coherente su ingreso en el Gabinete. ¿Qué opina?

- Por mí, mañana mismo. Yo le ofrecí a Ciudadanos desde el primer momento entrar en el Gobierno, pero ellos no quisieron porque imagino que se guían por estrategias de su partido. Todos los días que tenemos alguna reunión se lo vuelvo a ofrecer y cuando hablamos y me dicen 'hay que hacer esto', yo les digo 'pero para hacer esto hay que estar a este lado de la mesa, no en ese'. No obstante, hay que reconocer que ellos facilitan la labor de este Gobierno y van a posibilitar que aprobemos los Presupuestos, aunque parece que con la abstención, no apoyándolos.

- ¿Qué ha tenido que aceptar y a qué se ha visto obligado a renunciar para asegurarse al menos esa abstención?

- Las propuestas que nos hicieron las estudiamos desde un primer momento y las hemos aceptado, como la gratuidad universal de los libros de texto. De sus 108 propuestas se han incluido casi 90 y han quedado algunas que a lo largo de los próximos días se pueden ir incorporando.

- La oposición también va a ser imprescindible para la reforma del Estatuto que usted siempre ha situado en esta legislatura.

- Ese es mi deseo y lo sigo pensando. Yo creo que la reforma del Estatuto es fundamental y ahí está trabajando la comisión institucional en el Parlamento. Sé que van avanzados, pero todavía falta, aunque aún tenemos año y medio de legislatura. En el Parlamento hay mucha actividad, no solo está esa comisión, hay otras de investigación, comparecencias... Eso hace que a lo mejor no vaya con la rapidez que quisiéramos.

- Como presidente del Gobierno de La Rioja y del Partido Popular, ¿qué opina de la profesionalización de la Cámara riojana?

- Es un debate que hemos tenido dentro del seno del Gobierno y del seno del partido, pero yo defiendo que si se quiere profesionalizar el Parlamento hay que explicárselo primero a los riojanos. La postura nuestra fue que no era el momento y lo sigo pensando ahora, no es el momento de tomar esa decisión. Considero que hay que convocar a los ciudadanos a unas elecciones y que cada partido lo lleve en su programa y lo explique, y, cuando se constituya el nuevo Parlamento, tomar la decisión. En las listas que se conformaron hace tres años no se contemplaba que el Parlamento estuviese totalmente profesionalizado, por lo tanto no estábamos de acuerdo, aunque bien es cierto que tampoco nos quisimos oponer y adquirimos el compromiso con Ciudadanos de ni oponernos ni votar a favor, así que nos abstuvimos en la votación de la Mesa.

- Como expresidente del Parlamento regional, ¿qué cree que aportaría esa profesionalización?

- Yo veo que el Parlamento de La Rioja tiene más actividad ahora que en el pasado y somos un Gobierno abierto y nos pueden controlar en cualquier momento, así que si hay un acuerdo por parte de todos los grupos en la siguiente legislatura y se decide profesionalizar la Cámara, tampoco lo vería mal. Pero insisto, siempre que antes los partidos lo lleven en su programa y se lo expliquen a los riojanos. Lo de ahora no lo he entendido, como tampoco esa decisión de aprobar una partida presupuestaria para decir la vamos a dejar ahí y no la vamos a tocar.

- Aunque se ha aprobado un incremento del 33% en los Presupuestos del Parlamento entiendo que dice que no se aprobaría la profesionalización en esta legislatura, ¿no?

- Parece ser. En esas negociaciones no está el Partido Popular. Le voy a ser claro, quien ha llevado la voz cantante ha sido Ciudadanos, pero de quien ha partido y no ha dado la cara ha sido el Partido Socialista, que es el más interesado en que estén liberados sus 10 diputados, eso se lo digo yo. Con nosotros no han contado.

- Desde el ámbito judicial también han llegado sentencias que no han entendido muchos riojanos. Me refiero, por ejemplo, a los fallos que avalan el derecho a estudiar la religión islámica en los centros educativos riojanos. ¿Cómo le suena y qué se va a hacer?

- Nosotros desde la Administración tenemos que cumplir la ley. En un principio esa sentencia la habíamos ganado, la recurrieron y ahora desde la Consejería de Educación se está trabajando en ello, pero no creo que a lo largo de este año se pueda implantar, primero porque antes tienen que tener profesores. Es una sentencia que tenemos que cumplir y no hay más que decir.

- ¿Afectaría a los centros públicos o también a los concertados?

- Yo creo que afectaría a todos.

- Eso abre la puerta a otras confesiones también.

- Pues tendremos que estar preparados, es una realidad que está ahí y hay que integrar a todos.

- Cronológicamente, el último jarro de agua fría para los riojanos y el conjunto de españoles han sido las elecciones en Cataluña del pasado jueves. Al margen del desplome de su partido, ¿cómo valora el nuevo mapa político catalán?

- Está claro que los resultados del Partido Popular son malos y tendremos que realizar un análisis en profundidad y con tranquilidad de los mismos. En cuanto al nuevo mapa político, los partidos constitucionalistas no hemos conseguido los escaños suficientes para propiciar el cambio que consideramos necesario, pero los partidos nacionalistas han perdido apoyos tanto en escaños como en votos.

Entrevista a Ceniceros en el Palacete. / Jonathan Herreros

Y quiero valorar, porque considero que es un dato muy positivo, la alta participación registrada y la normalidad con la que se ha celebrado la jornada electoral y también que hemos podido constatar que hay una mayoría social que pide diálogo y entendimiento en el marco de la Constitución. Por eso, espero que el nuevo Gobierno respete el orden constitucional y actúe con responsabilidad, teniendo en cuenta que la sociedad catalana es plural y que debe velar por los derechos de todos los catalanes para poder mitigar la fractura social generada y recuperar la estabilidad y la certidumbre.

- Y la despedida, como siempre, con un deseo para el 2018. ¿Cuál es el suyo?

- Que seamos felices, pero el prioritario es que esas 17.200 personas que no tienen lo más importante, un trabajo, puedan a lo largo del nuevo año encontrar un empleo.