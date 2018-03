«Lo saqué apagándole el fuego con mi cuerpo» José Antonio y Miguel rescataron al anciano antes de que llegaran los recursos de emergencias. / Justo Rodriguez Dos vecinos de Albelda rescataron al anciano que finalmente falleció tras incendiarse sucasa en la noche del domingo | Uno de los hombres entró hasta tres veces en la vivienda para tratar de salvar al herido, mientras el otro le apoyaba desde el exterior PILAR HIDALGO Martes, 6 marzo 2018, 19:58

Ninguno de los dos pudo dormir bien y a ambos se les agolpaban ayer las palabras y les embargaba la desazón cuando recordaban el fatídico incendio que en la noche del pasado domingo se cobró la vida de José del Campo Zorzano, el vecino de Albelda de Iregua de 70 años que falleció como consecuencia de las quemaduras y de la inhalación de humo tras declararse un fuego en su vivienda del número 2 de la calle Barranco.

Y, sin embargo, Miguel Pires Pereira y José Antonio Prieto Sánchez tiraron de arrojo y valentía para tratar de salvarle la vida a su malogrado vecino en esta zona del casco antiguo albeldense. José Antonio se encontraba en su casa cuando comenzó a percibir un intenso olor a humo. Se asomó a las ventanas que dan al tejadillo de la vivienda de José y lo sintió «muy caliente», al tiempo que vio «una humareda» saliendo de la casa del anciano. A las 23.28 horas llamó para dar aviso a la Guardia Civil y bajó a la calle a ayudar.

Entonces se cruzó con Miguel, que iba en bicicleta a comprar tabaco. Conscientes del incendio que se había desatado en la casa de José, en la que el mayor vivía solo, José Antonio y Miguel se apoyaron para intentar rescatar al anciano mientras llegaban los recursos de emergencias. Por fortuna, el fuego no se traspasó a más viviendas, incluso no hay signos del mismo en las fachadas exteriores.

«Me pareció que el hombre me daba las gracias con los ojos por haberlo sacado de ese infierno» Miguel Pires Pereira

«Miguel se jugó la vida por sacarlo», reconocía ayer José Antonio. Y es que el más joven se internó hasta tres veces en la casa invadida por el humo para auxiliar a su vecino de barrio. El hombre se había dejado la puerta abierta. «Sentí una ola de calor, que me asfixiaba, pero me decía a mí mismo 'Miguel sácalo, sácalo'», relató.

Gran humareda

El joven se ayudó de la linterna del móvil para moverse por la casa envuelta en la humareda, salía a la calle a respirar y volvía a entrar, y en la tercera internada le pidió a José Antonio una bolsa de plástico para ponérsela en la cabeza y poder respirar mejor.

También tiró un ladrillo contra el cristal de un balcón para sacar algo de humo al exterior. «El instinto me iba diciendo cómo debía hacer las cosas», explicó.

«El señor estaba muy malito, ya que tenía toda la ropa quemada y casi no podía respirar» José Antonio Prieto Sánchez

La tercera vez que entró a la casa logró acceder hasta el final de un pasillo y, por el reflejo del fuego, distinguió a José acurrucado y sentado. «Lo saqué a la calle apagándole el fuego con mi cuerpo, mientras le iba hablando para que no se durmiera. Le decía: 'Tranquilo, Fuerte (apodo por el que en Albelda conocían al anciano), que de aquí te saco'», continuó Miguel con su relato.

A la espera

Lo condujo hasta el exterior, donde José Antonio lo esperaba para ayudar a tenderlo mientras venía la ambulancia. «El señor estaba muy malito. Tenía toda la ropa quemada y casi no podía respirar», comentó éste. «El hombre se encontraba consciente. Él entendía lo que yo le hablaba e incluso me dio la sensación de que con uno de sus ojos azules me dio las gracias por haberlo sacado de ese infierno», evocó Miguel.

Estos ciudadanos de Albelda aseguran que la primera patrulla de la Guardia Civil llegó al lugar transcurridos unos 20 minutos desde que José Antonio avisara del incendio. Luego dicen que se personaron los Bomberos del Ayuntamiento de Logroño y finalmente la ambulancia del SERIS. Cuando José abandonó su Albelda natal aún permanecía con vida, si bien poco después falleció.

El SOS Rioja concretó que el incendio estaba confinado en la cocina, sita en la primera planta de la vivienda, que cuenta con dos alturas más y una planta baja. Precisaron que afectó a un camping gas, mobiliario y algo de basura. El anciano llevaba una vida muy humilde.

La noticia del deceso de José conmocionó ayer a Albelda, donde era una persona muy apreciada. Los albeldenses fueron conociendo el suceso por la radio, al ir a comprar el pan, en los bares o los residentes en la parte vieja al ver el cordón de la Guardia Civil que precintaba la vivienda. Además dos miembros de la Unidad Científica del Instituto Armado examinaron la casa a primera hora de ayer.

Un hombre bueno

«José era un buenazo, un cacho de pan», aseguraba uno de sus mejores amigos, Emiliano Barahona, con quien estuvo en el bar Las Sirenas un rato antes de perecer. «Acudía todos los días y, si no lo hacía, le echábamos en falta», declaró el dueño de este establecimiento hostelero, Ángel Rodríguez. Ángel, aún incrédulo por el suceso, lo retrataba ayer como un hombre generoso. «Tenía un huerto y siempre me daba cerezas, manzanas... El otro día me trajo una berza». El último obsequio que le entregó.