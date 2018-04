Sánchez apuesta por abrir un debate sobre fiscalidad y un Ministerio de Industria Pedro Sánchez, durante el acto público, ayer, en la plaza Joaquín Elizalde de la capital riojana. Le atienden en primera fila, entre otros, Ángel Martínez Sanjuán y César Luena. :: juan marín El líder de los socialistas participó en Logroño en un acto público al que asistieron unas 500 personas C.N. Domingo, 22 abril 2018, 13:21

logroño. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un acto público que protagonizó ayer en Logroño, en la plaza Joaquín Elizalde, destacó la propuesta política de su formación que se asienta, dijo, sobre tres ejes: ejemplaridad, empleo y cohesión social. Una propuesta que avanzó ante unas 500 personas, según cifras de la organización, a quienes explicó que aboga por abrir un debate sobre cómo completar los ingresos públicos y sobre la fiscalidad del país para que, entre otras cuestiones, «las jubilaciones se actualicen con el IPC y no con la dictadura del 0,25%», apuntó. Y para ello, señaló a sistemas como el de Francia y Reino Unido que «han creado un impuesto especial a la banca».

Sánchez también se refirió a la necesidad de plantear una política de reindustrialización en el país «para lugares como La Rioja que necesita esta política para crear oportunidades», de ahí que «si llego a La Moncloa habrá un Ministerio de Industria de nuevo en nuestro país», subrayó.

En el mismo acto, el líder de los socialistas criticó con firmeza la «corrupción» en el PP, no sólo en Madrid, también en La Rioja y lanzó un mensaje a Ciudadanos: «En política no se puede estar en los dos lados del balancín». Se refería al caso del máster de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, porque «tanta corrupción es que te regalen un máster que no has hecho como financiar en b la sede de tu partido o como imponer una modificación el Plan General de Ordenación Urbana para legalizar el chalé del expresidente de La Rioja».

De Madrid, dijo: «Aguirre, Granados, González y Cifuentes son demasiadas manzanas podridas en el cesto del PP» para, a renglón seguido, lanzar el mensaje a Cs de que «no se puede estar en política con el don de la ubicuidad o se está con la regeneración que abandera el PSOE con Ángel Gabilondo o se está con la corrupción del PP en Madrid, en La Rioja o en el conjunto de España».

Finalmente, habló de infraestructuras y de su apuesta por un nuevo Estatuto de los Trabajadores y de la derogación de la reforma laboral si llegan al Gobierno.

En el mismo acto, al que asistió buena parte de la cúpula del PSOE riojano y su militancia, además de los líderes sindicales de UGT y CCOO, Jesús Izquierdo y Jorge Ruano, respectivamente, el secretario de los socialistas riojanos, Francisco Ocón, recordó que minutos antes Sánchez había mantenido un encuentro con la Plataforma de Interinos. Se refirió a la política «sectaria y arbitraria que han traído 20 años de política del PP» y al pago en b de la sede de los populares en Logroño: «Pedro Sanz se encargó de pagar en b la sede del partido y en c su chalé». Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE, Concha Andreu, se refirió a su partido como ejemplo de convivencia.