«La salud humana es la cara del cambio climático», resalta el doctor José Antonio Oteo, convencido de que «el cambio climático está favoreciendo que ciertas especies de garrapatas estén siendo más agresivas».

«Los inviernos tan suaves están provocando que no haya mortandad de garrapatas en los meses fríos y, a la vez, la altas temperaturas están provocando que piquen más porque el calor acelera su ciclo», explica director del Laboratorio de Patógenos Especiales del CIBIR, que añade un diagnóstico tan evidente como demoledor: «La batalla contra los artrópodos vectores la tenemos perdida porque a nivel general no se pueden controlar, es imposible. Localmente, en determinadas áreas, se puede intervenir para disminuir la densidad, podemos luchar reconociendo las enfermedades precozmente para evitar complicaciones, mejorar las técnicas diagnósticas, hacer ensayos clínicos para ver cuál es el mejor tratamiento... Pero nada más, no podemos acabar con garrapatas, mosquitos, pulgas, piojos....».