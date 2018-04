Salud ha facilitado atención sanitaria a 929 extranjeros en situación irregular Reunión que mantuvo ayer Salud con responsables de Cruz Roja y Cáritas. :: díaz uriel El programa puesto en marcha en el 2015 en colaboración con Cruz Roja y Cáritas ha atendido a personas de 43 nacionalidades LA RIOJA LOGROÑO. Viernes, 13 abril 2018, 00:00

El programa de atención sanitaria y social a extranjeros en situación irregular que el Sistema Riojano de Salud puso en marcha en octubre del 2015 ha beneficiado hasta ahora a 929 personas de 43 nacionalidades, de las cuales 714 siguen estando de alta en la base de datos de tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud, 123 han causado baja y 92 han regularizado su situación.

Los datos fueron dados a conocer ayer en la reunión que mantuvo el director del Área de Salud, José Miguel Acítores, y la directora general de Prestaciones y Farmacia, Carmen Sáenz, con el presidente de Cruz Roja La Rioja, Fernando Reinares, y el responsable del Área de Acción Social de Cáritas, Julián Rello, para hacer balance del trabajo conjunto realizado en estos dos años y medio.

POR PAÍSES Y MUNICIPIOS uAtenciones por procedencia Georgia (167), Marruecos (164), Colombia (151), Armenia (83), Venezuela (37), Honduras (31), Argelia (29), Nicaragua (26) y Brasil (26). uLocalidad de empadronamiento El 25% de los extranjeros que han recibido asistencia procede de Logroño y el 75% de fuera de la capital riojana, siendo Arnedo y Calahorra los municipios con más personas dadas de alta.

Acítores señaló que «la medida se estableció en base a la propuesta del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para armonizar la atención social y sanitaria que recibía este colectivo en España» y que el acceso se canalizó en La Rioja a través de las entidades sociales «por su amplia y reconocida experiencia en la atención a inmigrantes».

El director de Área de Salud valoró de manera «muy positiva» el desarrollo de este programa, que «ha posibilitado que cualquier persona que ha necesitado asistencia sanitaria en nuestra región, la ha recibido, y siempre en base a criterios de equidad, universalidad, y legalidad».

Requisitos necesarios

Entre los requisitos que deben cumplir las personas a las que se dirige este programa figuran ser extranjero mayor de edad; no tener reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social la condición de asegurado; no tener derecho a cobertura sanitaria pública por otra vía; llevar más de tres meses empadronados en un municipio de La Rioja, o no disponer de recursos económicos suficientes (inferiores a 500 euros al mes), entre otros.

Asimismo, a lo largo de la reunión de ayer se dieron a conocer los datos del 2017 de la Unidad de Atención a los Usuarios Extranjeros, ubicada en el centro de salud de Espartero. El año pasado, más de 1.790 extranjeros de 58 nacionalidades fueron atendidos por esta unidad. Respecto a las altas a extranjeros en situación irregular, en el 2017 se han tramitado 452 altas y 127 renovaciones. Los países con mayor número de altas y que suponen el 64% del total son Colombia (96), Marruecos (74), Georgia (71) y Armenia (49).