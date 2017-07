Salud constata el aumento de casos graves debido a picaduras de garrapatas Gráfico La Rioja contabiliza ya 17 pacientes por fiebre botonosa, 13 de ellos de gravedad, 8 con la enfermedad de Lyme y 10 de Debonel tras ser picados por este parásito ROBERTO G. LASTRA Logroño Sábado, 22 julio 2017, 21:43

Logroño. Favorecidas por la suavidad del invierno, el calor de los últimos meses y el cambio climático, algunas especies de artrópodos se han convertido o amenazan con transformarse en auténticas plagas. Las hay simplemente molestas, pero otras, por su incidencia en la salud humana, escalan por la pirámide de la peligrosidad, cúspide en la que se han instalado las temibles garrapatas, cuya presencia este año es más numerosa en La Rioja y su actividad y agresividad más intensas.

«Estamos teniendo más problemas que el año pasado y cada vez más que el anterior, esa es la realidad, posiblemente la gente está más sensibilizada y se relacionan cada vez más las complicaciones que puede haber tras una picadura de garrapata con la picadura. Antes se pensaba que eran bichos desagradables, sin más, pero desde hace años sabemos que están involucrados en la transmisión de muchísimas enfermedades y, además, cada día se va ampliando ese espectro», explica José Antonio Oteo Revuelta, director del Laboratorio de Patógenos Especiales -Centro de Rickettsiosis y Enfermedades Transmitidas por Artrópodos Vectores- del CIBIR (Centro de Investigación Biomédica).

Sin estadísticas detalladas en todos los niveles de atención sanitaria, los datos sobre episodios graves en lo que llevamos de año son elocuentes. «Sí, estamos teniendo muchos más casos de fiebre botonosa, que es una enfermedad potencialmente fatal. El año que más casos habíamos tenido eran 10 y ahora mismo llevamos ya 17 y aunque no ha habido fallecimientos, ha habido varios pacientes que han estado muy graves y 13 de ellos requirieron de ingreso hospitalario», confirma el también jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas, quien alerta de que «con estas enfermedades el retraso en el diagnóstico es el principal factor para que se complique y haya un final fatal».

Las precauciones Antes de salir de casa Use ropa adecuada: Vista pantalón largo y meta las perneras en los calcetines para formar una barrera. Si además usa manga larga, gorra y camiseta por el interior del pantalón, aumentará su protección. Protección de su perro: Asegúrese de que tiene el tratamiento antiparasitario adecuado. En el campo Camine por el centro del sendero: Evite zonas de hierba alta y exceso de vegetación, no se siente o tumbe en las orillas del camino y no toque ganado o animales silvestres. Al regresar al hogar Revisión de su cuerpo y ropa. Tome una ducha o baño y lave las prendas. Inspeccione a su mascota.

Reconocido como uno de los expertos mundiales en la materia, el doctor Oteo recuerda que «garrapatas hay todo el año y ahora mismo está picando ya el Ixodes ricinus, que transmite fundamentalmente la enfermedad de Lyme, aunque puede transmitir otras como la Rickettsia monacensis, la Rickettsia helvética, la anaplasmosis humana, la encefalitis centroeuropea...».

80 atendidos en Urgencias

La principal preocupación médica en La Rioja es la de Lyme, una enfermedad que al final de cada año acumula una veintena de casos en la región. «Este año hemos atendido ya a 8 pacientes de enfermedad de Lyme, sabiendo, además, que no nos llegan todos porque muchas veces los dermatólogos lo ven en la fase precoz y lo tratan y otros son atendidos en Atención Primaria, desde donde, si no se producen complicaciones, no nos los derivan», resume el experto.

El Debonel, transmitido también por las garrapatas y causado por una bacteria bautizada como Rickettsia rioja, acumula otros 10 casos hasta mediados de año en La Rioja. «Es una enfermedad muy molesta localmente, pero que no suele precisar un ingreso hospitalario, porque aunque puede ser muy llamativa no suele presentar criterios de gravedad salvo que haya complicaciones», aclara el doctor Oteo, quien aporta un detalle más sobre la situación: «Hasta el 30 de junio habían acudido ya a Urgencias del San Pedro 80 personas por picaduras de garrapata».

Principales enfermedades relacionadas con la picadura Fiebre botonosa 1ª fase: fiebre, malestar general, cefalea y artromialgias. 2ª fase: exantema maculopapuloso (palmas y plantas). Mancha negra, lesión ulcerosa, escara necrótica y halo eritematoso. Enfermedad de Lyme Fase precoz localizada: eritema migratorio en la zona de la picadura. Fase precoz diseminada: eritema múltiple y manifestaciones agudas neurológicas, cardiacas y articulares. Fase crónica: acrodermatitis crónica atrófica, neuroborreliosis terciaria o artritis persistente o recidivante. Debonel Los síntomas: escara necrótica (cuero cabelludo) y adenopatías dolorosas junto a la picadura. Fiebre y cefalea.

Tras recomendar sentido común y el uso de ropa adecuada en las zonas donde pueda haber garrapatas y recordar que en caso de picadura es clave retirar bien el parásito y quedarse con el antecedente para comunicárselo al médico si se presentan con posterioridad síntomas, el especialista admite que «se ha producido un cambio cultural que, además, está muy bien porque esto no es para tomárselo a broma. Todos los días hay picaduras de garrapata, solo en La Rioja igual se dan 100 o 200 diarias, y aunque sabemos que la mayoría de las veces no va a pasar nada, como hay tantas...».

En caso de dudas y consultas por picadura de garrapatas, la ciudadanía puede hacerlo a través del correo electrónico artropodos@riojasalud.es y del teléfono 941 27 88 70.