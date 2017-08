«Sale más rentable comprar un terreno y hacerte una casa que comprar un piso» Verónica Villar y su novio Javier Martínez serán propietarios en breve de su nueva casa MARÍA FÉLEZ QUEL Jueves, 3 agosto 2017, 23:38

No ha sido fácil. Verónica y Javier han vivido un intenso periplo hasta encontrar su vivienda final. Estos jóvenes queleños vivían de alquiler y decidieron que era el momento de hacerse propietarios de un piso pero todo era más complicado de lo que ellos pensaban. «Como yo soy autónoma nadie daba por bueno lo que ganaba porque en los bancos me decían que un mes ganas pero otro puedes no ganar», comenta esta joven.

«Además, nos pedían varios avales o el 40% del precio final de la vivienda antes de firmar el contrato... y eso es prácticamente imposible porque es tener en torno a 60.000 euros ahorrados», explica la joven.

«También miramos la posibilidad de pisos de alquiler con opción a compra pero a Quel aún no han llegado ese tipo de cosas, la gente lo que quiere es vender», relata. Todo esto teniendo en cuenta que su novio tiene una buena nómina, pero aún así parecía casi imposible. «Llegamos a pensar que nos salía más rentable comprar un terreno y hacernos la casa que comprarnos un piso», dice recordando la desesperación de esos días.

Verónica Villar

Pero el azar y la generosidad de su abuelo les solucionó el problema. «Él se fue a vivir con mi madre y nos dio la posibilidad de vendernos su piso a un precio muy asequible», comenta esta joven que ahora está inmersa en algún arreglo de este piso en el centro de Quel.

«Los pisos en esta zona no han bajado mucho y los sueldos son los que son, así que cada vez es más complicado ser propietario», resume la joven.