El Sáhara ya es blanquinegro El material del Haro Sport Club, a su llegada al Sáhara. :: / L.R. El Haro Sport Club dona cientos de equipaciones a una ONG DIEGO MARÍN A. Logroño Jueves, 5 abril 2018, 16:13

A partir de ahora, cientos de niños saharauis podrán lucir la equipación blanquinegra del Haro para jugar al fútbol. Quizá sueñen con que defienden la camiseta de la Juventus, sin reparar en que el escudo es del Haro Sport Club.

El club riojano ha donado cientos de equipaciones a la asociación Solidaridad Jarrera con el Pueblo Saharaui que recientemente han llegado a su destino tras un largo trámite. En el club renuevan las equipaciones cada cuatro años, entregándolas a los 300 jugadores de la cantera al inicio de temporada y recogiéndola al finalizar.

Eso provocó que el almacén atesorase mucho material antiguo pero en buen estado, que si no se usaba era, sobre todo, por la renovación de las marcas deportivas y porque lucía publicidad de patrocinadores anteriores, en ocasiones de empresas que ya no existen.

«Siempre había pensado en donar esas equipaciones, pero no sabía a quién, hasta que una madre de San Asensio me dijo que había mandado ropa de deporte al Sáhara», recuerda Pedro Andrés Galar, presidente del Haro Sport Club. Entonces hablaron con la asociación, embalaron todo el material (camisetas, pantalones cortos, sudaderas, parcas, petos, balones...) y lo donaron en marzo del 2016. «Algunos directivos añadimos zapatillas deportivas y botas de fútbol de nuestros hijos que ya no les valían. Y también compré hinchadores para los balones, porque los enviamos desinflados y allí no tendrán con qué llenarlos de aire», explica Pedro Andrés.

El caso es que, dos años después, por fin, el material ha llegado al Sáhara. «No teníamos ninguna duda de que iba a llegar a buen fin, pero ha tardado porque antes han tenido que enviar medicamentos y alimentos, que son más urgentes», advierte el presidente del Haro Sport Club. Y la noticia de la llegada del material, por supuesto, les ha hecho «mucha ilusión», aunque no es la primera vez que colaboran con una ONG, antes lo hicieron con El Charquito y lo seguirán haciendo en el futuro.