Sacrificarás las fiestas Fiesta del pan; obra de Joaquín Sorolla expuesta en la Hispanic Society de Nueva York. «Si todo el año fuera fiesta, divertirse sería más aburrido que trabajar» william shakespeare JORGE ALACID Sábado, 16 septiembre 2017, 23:35

En la larga etapa de Pedro Sanz al frente del Gobierno de La Rioja, cada viernes llegaba puntual a su cita en las redacciones una nota de prensa donde se informaba de todas las fiestas diseminadas por la región que contarían ese fin de semana con la presencia de algún dirigente de la Administración autonómica. Hasta las profundidades abismales del organigrama llegaba a bucear el mandato presidencial para garantizar que no hubiera chupinazo, procesión o romería sin su alto cargo adosado, quien sacrificaba su descanso sometiéndose al rito de tomar el coche oficial, con su chófer no menos oficial, para viajar por La Rioja interior, donde le esperaba su particular visita al dentista, donde sus anfitriones le anudaban el pañuelo de fiestas con la misma cara de resignación. Como concluye una dirigente del PP, semejante liturgia puede resumirse del siguiente modo: «El alcalde te recibe pensando que vaya incordio, se pasa el rato calculando cuándo te vas a ir y cuando finalmente te marchas, suspira aliviado».

A este dictamen tan sombrío debe añadirse que habrá desde luego munícipes que reciban con entusiasmo genuino la visita del enviado del Palacete, aunque también predomina quien mida la importancia que le reserva su presidente en función del cargo que ocupe su invitado: si le toca un secretario técnico, con perdón, es que no importa mucho en los dominios de Ceniceros, igual que antes no le interesaba demasiado a Sanz...

Debe reconocerse al actual Gobierno que al menos ese comunicado de cada viernes dejó de llegar a la redacción. Lo cual no obsta para que cada fiesta aún disponga de su particular huésped gubernamental. Sólo repasando las páginas de este periódico se confirma que ese modelo de peregrinación de altos cargos por el calendario festivo no tiene fin. Quien tenga alguna duda, puede recurrir a las redes sociales: dirigentes del Ejecutivo, parlamentarios nacionales y regionales y mandatarios de cada partido se turnan en asegurar lo bien que se lo pasan confraternizando con el potencial votante por esos pagos del medio rural que con tanto éxito evitan pisar el resto del año. Mientras, por lo bajines comparten la misma confidencia: que no le ven sentido a esta tendencia que impuso Sanz y luego hizo suya el PSOE de Francisco Martínez Aldama con similar entusiasmo. Un hábito del que no pueden (o no quieren) escapar sus sucesores, tanto en el PP como en el PSOE. Con la particularidad de que, en un discreto sondeo de urgencia, la mayoría de consultados confirma lo sospechado: que preferiría no hacerlo, como el escribiente de Bartleby. Que a casi todos les parece una costumbre atávica que debería superarse.

Las opiniones recogidas entre los protagonistas de esas estampas propias del NODO que depara el verano riojano (cohorte de mandamases desfilando por donde toque cada semana) oscilan entre dos polos: que nadie se atreve a confesar en público su fastidio con semejante encargo pero que el modelo político riojano, tan caro al clientelismo, impone sus propias normas. Y una tercera vía: la de quien avisa que los anfitriones se tomarían mal que declinara su invitación ese rosario de autoridades o de compañeros de siglas. «Sería hacerles un feo», alegan quienes simpatizan con esta tradición, bastante reciente en términos históricos. Así que toca conformarse. La vida política riojana seguirá dominada por los viejos tics, sin que su clase dirigente se atreva a modificarlos. Porque tampoco la opinión pública empuja para modificar un paisaje donde el elogiable orgullo por las raíces y el aconsejable respeto por la historia convivan con la imagen de una región más moderna, inmersa de verdad en el siglo XXI. Ese tipo de región libre de peajes con su pasado, refractaria a la endogamia. La Rioja que siempre puede esperar.