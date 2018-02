Ruiz Alejos ve «posible» que Cámara y FER funcionen «como una sola»

Logroño. El presidente de la Cámara de Comercio de La Rioja, José María Ruiz-Alejos, dijo ayer que cree «preferible» seguir contando con FER y Cámara de Comercio como entidades separadas, si bien matizó que considera también «posible» que ambas funcionen «como una sola».

Así lo dijo ayer en respuesta a preguntas de los periodistas, sobre cuestiones relacionadas con las próximas elecciones de la entidad cameral y después del anuncio del presidente de la FER, Jaime García-Calzada, de presentarse a dirigir ambas.

«Yo no me voy a presentar a las elecciones de la Cámara, porque tengo un problema, que me he hecho mayor y hay que dejar paso a la gente joven, con nuevos proyectos y nuevas ideas», subrayó Ruiz-Alejos, quien apuntó que respeta «a todo el que quiera presentarse y esté en disposición de hacerlo».

Ruiz-Alejos indicó que, ahora mismo, «no hay una candidatura del actual equipo gestor» e incidió en que «como empresarios, queremos que la Cámara se impulse y sea cada vez un instrumento mejor al servicio de las empresas». «Ahí estaremos aportando lo mejor para una institución que es importantísima para el mundo económico», agregó.

Respecto a la anunciada candidatura de Jaime García-Calzada, presidente de la FER, para presidir también la Cámara de Comercio, indicó: «No me parece nada, cada cual puede presentarse y presentar su proyecto, debe ser el mundo de la empresa el que se pronuncie sobre la posible unificación». Y aunque aseguró que «a día de hoy no tengo un criterio establecido» sobre este asunto, el actual mandatario de la entidad cameral señaló que «siempre hemos preferido contar con dos instituciones, pero eso no quiere decir que no sea posible que funcionen como una sola». «Lo importante es que se impulse la Cámara para sacar el máximo partido», finalizó.