Más de 600 riojanos han solicitado desde el 2015 el certificado de la 'mili' para adelantar su jubilación Los quintos de 1972 aguardan al inicio del sorteo de destinos junto al edificio de la Caja de reclutas de la capital riojana. / Teo / Casa de la Imagen La Seguridad Social computa un máximo de 12 meses solo a efectos de llegar al mínimo de años cotizados en la anticipada y la parcial, pero lo elimina para el resto de cálculos ROBERTO G. LASTRA Logroño Lunes, 26 marzo 2018, 21:04

La inestabilidad en el mercado de trabajo por los cierres de empresas, despidos y ERE que trajeron la crisis económica y, sobre todo, el endurecimiento progresivo aplicado por el Gobierno de España desde el año 2013 a las condiciones fijadas para acceder a la jubilación han llevado a muchos riojanos a revolver cajas y cajones para desenterrar su vieja cartilla militar y tratar de adelantar el cierre de su vida laboral.

En la actualidad, la Seguridad Social no reconoce, con carácter general, los meses de Servicio Militar Obligatorio como cotizados y tampoco el Ejecutivo de Mariano Rajoy parece dispuesto a dar el paso de modo inminente. Año tras año, desde hace ya siete, los proyectos de Presupuestos del Estado incorporan una disposición que aplaza la aplicación de la Disposición Adicional Vigésimo Octava de la ley que reformó el sistema de pensiones en el 2011, que rezaba: «El Gobierno presentará, en el plazo de un año, un proyecto de ley que establezca un sistema de compensación a la Seguridad Social para que por ésta pueda reconocerse un periodo de asimilación del tiempo de Servicio Militar Obligatorio o de Prestación Social Sustitutoria que compense la interrupción de las carreras de cotización ocasionada por tales circunstancias».

LO QUE DEBE SABER... 1 ¿Se admiten los meses de 'mili' como cotizados? No, la Seguridad Social no reconoce, con carácter general, ese periodo como cotizado. Sólo computa (12 meses máximo) para alcanzar el periodo mínimo de años cotizados para acceder a la jubilación anticipada y a la parcial. 2 ¿Afecta a otros cálculos? No, sólo se tiene en cuenta ese periodo para alcanzar el mínimo de años cotizados exigido y luego se elimina para el resto de cálculos: base de cotización y pensión a la que se tiene derecho. 3 ¿Cuáles son los periodos mínimos de cotización? Con la reforma, la jubilación anticipada involuntaria ha pasado de 30 años a 33; para la anticipada voluntaria, que no se contemplaba en la normativa antigua se fija en 35; y en las parciales oscila entre los 25 y 33 años. 4 ¿Y la Prestación Social Sustitutoria y el Servicio Social Femenino? La PSS se equipara en la legislación con la 'mili'. El servicio en la Sección Femenina no se contempla aunque hay dos sentencias judiciales a favor. 5 ¿Dónde solicitar los certificados? El del Servicio Militar en la Delegación de Defensa; el de la PSS, en el Ministerio de Justicia; y el de la Sección Femenina, en el Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, el Real Decreto Legislativo 8/2015, que aprobó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sí contempla en tres de sus artículos algunos supuestos específicos en los que admite que pueda ser computado dicho periodo, con un máximo de 12 meses, independientemente del tiempo real de servicio, y solo a efectos de que el trabajador pueda alcanzar el mínimo exigido de años cotizados para poder acceder a una jubilación anticipada -33 años en la involuntaria (artículo 207) y 35 en la voluntaria (artículo 2008) o a la parcial -entre 25 y 33 años cotizados (artículo 215)-. También hay una cauística especial en el caso del funcionariado.

1. Un grupo de mozos se dispone a recoger el petate en la Zona de Reclutamiento de Logroño para viajar en tren a su destino, en 1971. :: Foto enviada por José Luis Mínguez / 2. El equipo de Logroño de danzas ganó, en julio de 1947, el campeonato de Educación Física de la Sección Femenina en Madrid. :: Foto cedida por Gloria Gómez Bódalo

Esta vía ha provocado que se hayan multiplicado las solicitudes de certificados de la 'mili'. De hecho, la Delegación de Defensa en La Rioja ha expedido solo en los últimos tres años 623 documentos de este tipo, una demanda que, además, no deja de crecer: 166 en el 2015, 201 en el 2016 y el pasado año y 55 en los dos primeros meses del 2018. «El boca a boca ha provocado que la cifra de peticiones del certificado no haya dejado de subir», admite el coronel Pedro María Pejenaute, delegado de Defensa en La Rioja, quien aclara que «el perfil de los solicitantes es el de hombre que ronda o supera los 55 años». Para la solicitud, en cualquier Delegación de Defensa, «hay que presentar fotocopia del DNI y, a ser posible, la cartilla militar y se expide al momento. Sin la cartilla, el procedimiento tarda unos días porque hay que solicitar documentos a los archivos históricos del Ministerio», concluye el coronel.

En la Seguridad Social, sin un dato estadístico, también han notado el incremento. «Es cierto que en los últimos años ha crecido la cifra de personas que vienen con el certificado de la 'mili' para que se les contabilice ese periodo: primero, porque antes no se tenía en cuenta en la parcial y segundo, porque en la anticipada, al pedir ahora más años de cotización, es lógico que a algunos les cueste más llegar al mínimo exigido por el endurecimiento de las jubilaciones en España», resume Javier Quintana, subdirector provincial de Jubilación. Sin apenas casos aún en La Rioja de la prestación social -«aún son jóvenes»- ni de la Sección Femenina, Quintana concreta que «se contabiliza hasta un año de la 'mili' solo a efectos de alcanzar los años mínimos de cotización y luego se elimina porque no se tiene en cuenta para el resto de efectos; es decir, sirve para llegar a la carencia, pero no para calcular la base de cotización o la pensión ».