El PP riojano saca adelante la Ley de tauromaquia con la abstención (por error) de Podemos Juan Marín El pleno del Parlamento regional rechaza las enmiendas presentadas por PSOE y Podemos, que se ha equivocado al abtenerse cuando pretendía votar en contra LA RIOJA Jueves, 15 febrero 2018, 16:25

El pleno del Parlamento riojano ha aprobado, con los votos del PP y la abstención de PSOE, Podemos y Ciudadanos, el dictamen de la proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la protección, difusión y promoción de la tauromaquia en La Rioja.

Al pleno han asistido como público una decena de representantes del mundo taurino riojano, entre ellos, el presidente de la Federación Taurina, Salvador Arza, el ganadero Carlos Lumbreras, familiares del torero arnedano Diego Urdiales y el periodista Manolo González.

El pleno ha rechazado las enmiendas presentadas por PSOE y Podemos, que durante la votación final, se ha equivocado y se abstenido en el dictamen, a pesar de que pretendía votar en contra. A pesar de que el portavoz de la formación morada, Germán Cantabrana, ha pedido a la presidenta de la Cámara, Ana Lourdes González, que había sido un error porque pensaba que votaban las enmiendas, esta se ha negado a repetir la votación, porque ha dicho que les ha mirado "a ver si reaccionaban" al pedir votos en contra.

El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia del Gobierno de La Rioja, Conrado Escobar, ha recalcado que "la tauromaquia está viva en España y en La Rioja". En su opinión, "la libertad no admite ni persecuciones ni equidistancias", para cualquier manifestación de la cultura, "sea minoritaria o no".

Escobar ha constatado que "la postura del Gobierno regional es el apoyo y la defensa de ese patrimonio cultural que forma parte de la historia de La Rioja y de su futuro". "Esto no tiene nada que ver con ideologías, no es del PP, es de todos, no tiene siglas y tampoco deberíamos tener complejos a la hora de defender la tauromaquia", ha reflexionado. Por último, ha anunciado que el próximo 26 de febrero se entregará al ganadero Victorino Martín el trofeo de la Comunidad de la última feria de San Mateo.

La diputada popular Noelia Moreno ha opinado que, al margen de ser aficionados a los toros, es indiscutible que la tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural de los españoles, y por tanto, de los riojanos. También es "la seña de identidad de las fiestas de muchos municipios de esta comunidad", ha asegurado Moreno. "Además de ser parte del patrimonio cultural inmaterial español, la cría del toro bravo permite que subsista la dehesa y supone un elemento turístico fundamental que genera millones de euros", ha resaltado.

Por su parte, el diputado socialista Jesús María García ha recalcado que, aunque existe afición, "la tauromaquia no es una seña de identidad de esta comunidad autónoma". "El 91 por ciento de la población española afirma que no asiste a festejos taurinos", ha subrayado, "ha desaparecido la afición en los últimos años".

La diputada de Podemos Natalia Rodríguez ha alabado el mecanismo de participación elegido para hacer llegar esta proposición a la Cámara, pero ha rechazado "totalmente" su contenido y ha pedido que "no se destine ni un euro de dinero público a espectáculos que incluyan el maltrato y la muerte de animales, a los que no deben asistir menores". Rodríguez ha dudado si en La Rioja hacía falta una ley de este tipo y ha considerado que "puede responder a una reacción contra la ILP en defensa de los derechos de los animales, que por cierto deja fuera todo lo relativo a la tauromaquia".

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Diego Ubis, ha recordado el marco normativo de esta iniciativa, que se incluye en una Ley nacional que regula la tauromaquia como patrimonio cultural, de modo que "en el Parlamento riojano se ha duplicado lo que ya existe". A su juicio, esto es "otro intento de confrontación y otra oportunidad política para tirarse los trastos a la cabeza", porque ya está regulado este asunto.