El PP riojano nombra a Diego Bengoa nuevo coordinador general La diputada Raquel Sáenz sustituye a Bengoa como directora de Política Local y a su vez deja el escaño en el Parlamento, que tomará Esther Agustín LA RIOJA Logroño Viernes, 2 febrero 2018, 13:03

El PP de La Rioja ha decidido recuperar la figura de coordinador general en su dirección, puesto para el que ha nombrado al hasta ahora director general de Política Local, Diego Bengoa, que es también el alcalde de Ezcaray.

La secretaria general del PP riojano, María Martín, ha anunciado este nombramiento hoy en una comparecencia de prensa en la que ha estado acompañado por el propio Bengoa.

Bengoa deja su puesto en el gobierno, que será ocupado por la diputada regional del PP y alcaldesa de Jalón de Cameros, Raquel Sáenz Blanco.

Raquel Sáenz, de 42 años, es desde 2001 alcaldesa de Jalón de Cameros y diputada regional desde 2008. Sáenz dejará su escaño al entrar en el gobierno, y en él se sentará Esther Agustín, veterana dirigente del partido en Santo Domingo y ya diputada en alguna legislatura anterior.

Avance organizativa

María Martín ha enmarcado el nombramiento de Bengoa en un "avance en la organización del partido" que continúa la línea emprendida por la dirección que tomó posesión en el pasado mes de abril.

Ha explicado que el principal cometido de Bengoa será que ella tenga "un apoyo en el día a día" del partido y ha reconocido que un motivo que ha influido en el nombramiento "pero no el único" es que ella misma debe compatibilizar sus funciones en el partido con el cargo de consejera de Salud.

Martín ha agradecido la "generosidad y compromiso" de Bengoa por aceptar el cargo, que supone que "él va a ser la cara del día a día del partido".

Bengoa (Ezcaray, 1982) es licenciado en Dirección y Administración de Empresas, desde 2011 es alcalde de Ezcaray y ha sido vocal en la Comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Dentro del PP riojano, en el que es miembro del Comité Ejecutivo, ha ocupado diferentes funciones, como la de vicesecretario de innovación y comunicación.

Desde que comenzó la legislatura ha sido director general de Política Local -en una consejería encabezada por Carlos Cuevas, que también fue coordinador general del partido- cargo que ahora pasa a Raquel Saenz, que también forma parte de la dirección del partido.

La secretaria general ha incidido en que Bengoa llega "a sumar" y ocupará un cargo recogido en los estatutos de la formación "como otros que hay pero que no están ocupados", ha dicho.

De hecho, ha explicado que este nombramiento "cierra, de momento" la estructura del PP riojano "pero no se puede decir que esté cerrado del todo, porque este es un partido vivo" con lo que "no se puede decir que la estructura, más adelante, no se va a ampliar".

"Aquí hay trabajo para todos y para más", ha incidido la secretaria general del PP riojano.

Bengoa ha agradecido la llamada que le hizo el presidente del PP riojano y del Ejecutivo regional, José Ignacio Ceniceros, para ofrecerle este cargo "y no hubo que dar muchas vueltas y explicaciones" para aceptar, ha reconocido.

Ha agradecido el trato que ha recibido de los alcaldes y concejales riojanos "en los dos años y medio que he estado recorriendo la comunidad" y "ahora estoy contento porque confíen en mí para este puesto", ha dicho.

También ha tenido palabras de agradecimiento para los habitantes de Ezcaray, por el respaldo que le han dado desde 2011 "en un puesto, el de alcalde, del que estoy muy orgulloso y que intento hacer lo mejor que se, como este que asumo ahora".