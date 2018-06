Riojanismo bajo la lluvia Pablo Sáinz Villegas ha hecho una llama a la «multiculturalidad y la convivencia» y a superar las diferencias TERI SÁENZ Logroño Sábado, 9 junio 2018, 13:47

Bajo la amenaza de la lluvia, el acto institucional de celebración del Día de La Rioja que se está celebrando en San Millán ha arrancado con un recuerdo a los riojanos que viven fuera de la comunidad y la lectura del acta que otorga las cuatro distinciones que hoy se conceden.

Manolo González ha presentado a Pablo Sáinz Villegas, reconocido como Riojano Ilustre y ha recordado los primeros pasos del guitarrista y la trayectoria internacional que ha forjado a lo largo de los años, convirtiéndolo en embajador de La Rioja por todo el mundo.

Sáinz Villegas ha ironizado sobre las gotas que caían mientras daba su discurso– «hoy estamos bautizando el Día de La Rioja»- y después de agradecer la distinción y destaca al resto de premiados se ha autodescrito como «un contador de historias» y devoto de sus raíces riojanas. El artista ha hecho una llama a la «multiculturalidad y la convivencia» y a superar las diferencias.

Alberto Cabezón

Mónica Yoldi, directora de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR) ha introducido a Alberto Corazón, nuevo Riojano de Honor, del que destaca su inmensa obra y los diseños que han trascendido la historia. Yoldi ha abundado en el valor de la imagen corporativa de La Rioja gestada en 1985 por Corazón y su capacidad para sintetizar la esencia de la comunidad, haciéndola reconocible y perdurable a lo largo de tantas décadas.

En ausencia de Alberto Corazón por circunstancias sobrevenidas por su estado de salud, ha recogido el premio Carlos Sáenz de Santamaría, exconsejero de Hacienda del Gobierno de La Rioja y amigo personal del premiado. Sáenz de Santamaría ha respasado los comienzos y la trayectoria del diseñador, incorporando a su intervención reflexiones y recuerdos aportados por el propio Corazón. «Pintar es para mí una energía que me arroja hacia adentro», ha afirmado por boca de su presentador el artista para añadir: «El diseño, por el contrario, es la estrategia que me arroja hacia fuera». «La identidad que Alberto creó es de unidad, y no de separación», ha concluido Sáenz de Santamaría lanzando un mensaje de convivencia.

Fundación Pioneros

El gerente de Fundación Pioneros, Javier Navarro, ha prologado la entrega de la Medalla de La Rioja a la entidad, que ha definido como «una cadena de solidaridad» desde su origen en 1968 al tiempo que ha respasado las diferentes etapas que ha ido cumplimentado sin perder de vista su esencia: la promoción de la infancia y la juventud y el compromiso inquebrantable con la educación.

La presidenta de Pioneros, Aurora Pérez, ha recogido la distinción entre una cerrada ovación destacando los rasgos que definen la Fundación. «Dedicación preferencial a los jóvenes más vulnerables, la confianza en las personas, la diversidad y la fidelidad creativa a la misión que nos hace ser y estar disponibles para afrontar junto a los jóvenes los nuevos retos y necesidades del siglo XXI», ha resumido instando a todos los riojanos a contribuir al mismo fin y compartir el entusiasmo de quienes forman la gran familia de Pioneros.

Crónicas najerenses

Jesús Pérez Garibay ha intervenido como miembro de la Asociación de Amigos de las Crónicas Najerenses previamente a la concesión del título de Medalla de La Rioja a la entidad, haciendo una recapitulación de su origen y sus hitos.

Ha recogido la distinción de manos de Ceniceros el presidente de la Asociación, Luis Sáez, que ha hecho extensivo el reconocimiento a todo Nájera, cuantos han luchado por la Crónica y el público asistente a lo largo de 50 años. Además de todo lo que exige, Sáez tampoco ha querido olvidar lo que la Crónica aporta. «Quizás lo más importante –ha indicado- el orgullo que sentimos por representar la historia de Nájera, por dar a conocer la Nájera y La Rioja a todo el mundo».