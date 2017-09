La riojana más guapa

La joven y guapa Begoña Fernández Martínez será la representante de nuestra comunidad en Miss World Spain 2017 que se celebrará en Platja d'Aro en la segunda quincena de septiembre. A sus 24 años, esta Miss Rioja ve en el certamen la oportunidad de hacer realidad sus sueños de convertirse en modelo y actriz.

- ¿Qué te llevó a presentarte a Miss World Spain?

- En realidad yo no me presenté. Los de la organización de Miss World Spain vieron mis fotos, a través de una página web, y me llamaron para saber si estaría interesada en representar a mi comunidad en el concurso. Y claro, acepté encantada, aunque tengo que reconocer que en un primer momento ni me lo creía.

«Espero que el certamen me abra algunas puertas en el mundillo»

- ¿Te has presentado a otros certámenes con anterioridad?

- La verdad es que no. Esta es la primera vez en mi vida que me presento a algo así, por lo que estoy muy nerviosa, sobre todo porque es algo desconocido para mí y no sé qué me encontraré el próximo septiembre en Platja d'Aro.

- ¿Cómo te preparas para este tipo de concursos?

- Lo que he estado haciendo estos últimos meses desde que me comunicaron que representaría a La Rioja en Miss World Spain es, sobre todo, prepararme en el gimnasio y llevar una dieta saludable. Además he estado visitando muchas tiendas últimamente para conseguir vestidos para los desfiles. Como el certamen está compuesto por bastantes pruebas hay que controlar de todo un poco. Hay una prueba deportiva, un desfile en bañador, otro de largo, otro con el vestido regional. También tenemos que hacer un vídeo de presentación y una obra social.

- Después de esto, ¿cuáles son los sueños que te quedan por cumplir?

- Ahora mismo estoy estudiando Arte Dramático en Madrid, por lo tanto quiero ser actriz. Ya he hecho mis trabajos como modelo y también como actriz, sé que es lo que me encanta y mi sueño. Espero que este certamen me abra puertas en el mundillo y pueda conseguir contactos. Me gustaría que no solo se quedase en una experiencia sino que me sirviera para algo fructífero en el futuro como encontrar algún trabajo.

-Dentro del ámbito de la actuación, ¿cuál es la rama que más te gusta del arte dramático?

- He hecho de todo. He probado el teatro y me encanta; he hecho varias cosas también en televisión. Y, de entre todo, lo que más me ha llenado ha sido la tele. También me gustaría hacer cine, la verdad es que me llama mucho la atención.