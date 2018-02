Riojaforum congregó a 71.125 personas en 2017 El Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja fue escenario de 177 eventos de diferente tipo LA RIOJA Miércoles, 28 febrero 2018, 13:42

El Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja, Riojaforum, acogió 177 eventos de diferente tipo el año pasado, a los que acudieron más de 71.125 personas, y obtuvo por ellos más de 1,2 millones de euros, aunque se estima que el impacto económico global de estas actividades superó los seis millones. Estos son los datos de 2017 que ha ofrecido el director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, acompañado por el director de promoción turística y cultural de La Rioja Turismo, Jorge Portu en una rueda de prensa, informa Efe en una nota.

Se trata de la cifra más alta de los últimos cinco años, que supone un 6% más que en 2016 (cuando fueron 167 actos), eventos que congregaron a 71.125 personas y cuyo efecto directo supuso 1.247.250,17 euros de ingresos directos a la sociedad pública La Rioja Turismo, a los que se une "el beneficio directo en el empleo y en la actividad económica de la ciudad y la región, por su repercusión en los alojamientos, transporte, restauración y comercio, así como en empresas de servicios accesorios", que spone multiplicar por cuatro el efecto directo, con lo que llegaría a unos seis millones de euros", ha detallado.

Datos Eventos 177 (125 de naturaleza congresual y 52 culturales asistentes 71.125 personas (37.350 a congreos y 33.775 a eventos culturales ingresos directos 1.247.250,17 euros

Por sectores, Riojafórum acogió 125 eventos de naturaleza congresual(congresos, convenciones, jornadas, exposiciones, ferias, etc.) en 2017, una cifra que supone un aumento del 25 % respecto a 2016, cuando hubo 100. Ha destacado el crecimiento de los congresos y convenciones (20 en 2017 frente a 13 en 2016, un 53 % más) y el de las jornadas (66 frente a 47, un 60 % más). Así, el número de asistentes a eventos congresuales también ha ascendido sensiblemente: 37.350 en 2017 frente los 35.117 en 2016, un 6,3% más (33.264 en 2015). De estas 37.350 personas, los congresos y convenciones han atraído a 10.364 personas (5.849 en 2016), mientras que las distintas jornadas han congregado a 10.706 (8.834 en 2016).

Además, la facturación media por cada congreso/convención ha sido de 8.261,64 euros (156.971,19 euros en total), mientras que cada jornada (congresual o cultural) reportó 3.773 euros (249.034,75 en total).

Por otra parte, el Palacio de Congresos ha acogido también 52 eventos culturales (espectáculos musicales, conciertos, danza, ópera, etc.) que se han traducido en 33.775 espectadores.

Rodríguez Oses ha explicado que para intentar aumentar esos datos en 2018, los próximos 13 y 14 de marzo han organizado sendas sesiones informativas con agentes económicos, profesionales de diferentes ámbitos y cargos políticos que pueden organizar congresos y jornadas en La Rioja y que buscan incidir en la presentación de La Rioja como "un destino ideal" por sus ofertas de actividades paralelas a los congresos y por sus atractivos.

Próximos eventos

En abril se celebrará en Logroño el Foro Nacional del Bingo y el Juego; en mayo el congreso de la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio; un mes después el noveno encuentro de Máster of Wine; en octubre las Jornadas de Estadística de las comunidades autónomas.

Y para el último tercio del año está previsto el congreso de la viticultura ecológica; un encuentro de una Sociedad Estatal y el Congreso Nacional de Bibliotecas.

Competencia y posibles aliados

Rodríguez Oses ha admitido que en Logroño, Riojaforum tiene "una gran competencia" para la organización de eventos y aunque él no quiere hablar de "desleal" ha reconocido que algunos espacios no tienen coste para quienes los solicitan y añade que "no es una amenaza para Riojaforum, porque las dotaciones que ofrece, como diez salas polivalentes, una de cámara y otras de otro tipo, ofrecen la posibilidad de realizar un congreso con una imagen impecable por un coste que estima correcto".

En cualquier caso, ha abogado por "entender que otros lugares, como por ejemplo las bodegas, no son competencia de Riojaforum sino aliados" ya que en ellos se puede complementar la actividad del Palacio de Congresos.