La Rioja vuelve a pedir al Ministerio que declare la sequía en el Ebro La situación del pantano de Mansilla es la más preocupante / B.B. El Gobierno alerta de que la situación se ha vuelto "crítica" ante el bajo caudal de los ríos LA RIOJA Logroño Viernes, 25 agosto 2017, 13:05

El Gobierno de La Rioja insiste: el valle del Ebro, sobre todo la margen derecha y el Alto Ebro, está en una situación "crítica" por la sequía. Y por eso pide de nuevo (ya lo hizo en mayo) que el Ministerio de Agricultura declare legalmente esa situación para que se puedan tomar más medidas.

La solicitud, tramitada a través de la Confederación Hidrográfica, se suma a la que ya se hizo el pasado 25 de mayo. Entonces se advertía de que "a la ausencia de precipitaciones registrada este año se sumaba la circunstancia de que 2016 fue bastante seco. Especialmente preocupante era la situación del embalse de Mansilla del que depende una gran zona regable en la región como es la de los canales del Najerilla".

La CHE ya ha advertido de que cerrará los canales de riego de esa cuenca del Najerilla desde el 1 de septiembre, algo que, advierten los regantes, traerá consecuencia funestas para muchos cultivos.

Porque desde mayo las cosas no se han aliviado. "La situación no sólo no ha mejorado sino que se ha vuelto crítica ante el bajo caudal de los ríos", advierte el ejecutivo.

El Gobierno riojano ha solicitado también el Ministerio que conceda exenciones al pago del canon de regulación y en la cuota de la tarifa de utilización del agua a las Comunidades de Regantes riojanas afectadas, como medida extraordinaria "ante la anunciada reducción del suministro por el escaso nivel de agua embalsada y la necesidad de mantener el caudal medioambiental del río".

En la misma nota, el Ejecutivo ha anunciado en los próximos días se abrirá también "una línea de préstamos bonificados para atender las necesidades de financiación de agricultores y ganaderos, a las que podrán acogerse los afectados por las restricciones de riego".