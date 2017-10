La Rioja, la tercera comunidad con mayor calidad de vida Sólo Navarra y el País Vasco superan a la región en un índice "que va más allá de aspectos económicos" LA RIOJA Logroño Jueves, 19 octubre 2017, 13:15

La Rioja fue la tercera región española con mayor calidad de vida en 2016, por detrás de Navarra y País Vasco, con un índice del 108,7, ha afirmado hoy el consejero de Administración Pública, Alfonso Domínguez.

Domínguez ha presentado las conclusiones del Indicador de Calidad de Vida elaborado por el Instituto de Estadística de La Rioja en una rueda informativa recgida por Efe, en la que también ha participado la directora de este centro, Natalia Ros.

"Se trata de un índice que nos ofrece una imagen real de la calidad de vida de los riojanos, que va más allá de los aspectos meramente económicos", ha indicado el consejero.

Ha destacado que La Rioja supera en calidad de vida a regiones con mayor renta per cápita, como Madrid, Aragón y Cataluña, lo que "permite deducir" que no siempre se cumple la "regla" de que a mayor renta per cápita, mayor calidad de vida.

La Rioja supera la media española en todas las dimensiones que analiza este indicador, entre las que destaca las de ocio y relaciones sociales y condiciones de vida materiales, ha señalado.

En ocio y relaciones sociales, el 98 % de los riojanos asegura que contaría con el apoyo de un familiar, amigo o vecino ante un problema, un dato que contrasta con el 96,6 % de la media española.