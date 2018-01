«La Rioja tiene una singularidad con el artículo 46 que no puede despreciar» El socialista José Ignacio Pérez, en una imagen de archivo. / S. TERCERO El dirigente socialista diserta hoy sobre el futuro del concierto económico vasco en la sede del PSOE riojanoJosé Ignacio Pérez Expresidente de La Rioja E. SÁENZ LOGROÑO. Jueves, 25 enero 2018, 00:57

En pleno debate sobre el modelo territorial y la asimetría entre comunidades, el exsenador y expresidente de La Rioja entre 1990 y 1995, José Ignacio Pérez, imparte hoy (20 horas, sede del PSOE de Logroño) la charla '¿Qué hacemos con el concierto vasco?' a partir de su experiencia en el contencioso por las 'vacaciones fiscales'.

- ¿Tiene sentido mantener un marco como es el concierto económico vasco en una coyuntura dominada por las tensiones territoriales y la reclamación de igualdad?

- El concierto vasco deriva del reconocimiento de unos derechos históricos recogidos en la Constitución. Poner en brete ahora esa legalidad no es conveniente, y en ese sentido lo defiendo. La cuestión es que esos derechos históricos están vinculados a un sistema foral y el concierto se recoge, posteriormente, en el Estatuto de Autonomía. Lo que ha provocado abusos como los que ha combatido La Rioja con éxito durante años es el desarrollo de ese concierto a través del cupo, cuyo cálculo peca de opacidad y puede suponer un agravio.

- Su reciente renovación, sin embargo, ha contado con el apoyo de la mayoría de partidos, entre ellos el socialista.

- El acuerdo no ha estado en determinar las cantidades y parámetros que se han fijado. Al menos desde el PSOE, lo que se respalda es la negociación entre el País Vasco y el Gobierno de la nación. Su naturaleza es bilateral y, por lo tanto, hay que respetarlo.

- También se criticó duramente la posición del PSOE al apoyar el blindaje del concierto en el 2009 para ganarse entonces el necesario apoyo de los votos del PNV.

- El blindaje no fue tal. Lo único que hizo el PSOE fue votar a favor de que no existiera la posibilidad de recurso contencioso-administrativo, equiparar el nivel legislativo de las diputaciones forales al de las comunidades. Si yo entonces me salté la disciplina de voto fue por coherencia, ya que en 1993 recurrimos por esa vía con éxito. La prueba evidente de que el blindaje fue una 'mentira' tal como la presentó el PP es que al poco tiempo pudieron corregirlo cuando tuvieron mayoría absoluta modificando la ley y no lo hicieron.

- ¿Hay riesgo de reeditar el conflicto de las 'vacaciones fiscales' con la nueva rebaja del impuesto de sociedades en el País Vasco acordado -también con el beneplácito de los socialistas vascos- al 24%, un punto por debajo del que rige a nivel nacional?

- No lo creo. Las diputaciones forales pueden determinar algunas variaciones, teniendo en cuenta además que el punto de partida era superior a las del territorio común. La clave es que esa modulación no genere una deslocalización de empresas, y no es ese el caso. Que sea uno o dos puntos más bajo no es una 'provocación' que suponga competencia desleal y, en cualquier caso, La Rioja dispone de una fórmula para compensar la desarmonización...

- ... activar el artículo 46.

- Efectivamente. El problema es que, siendo los únicos que disponemos de esta singularidad, nunca se ha reclamado de forma bilateral con el Estado como está establecido y se ha jugado con ello.

- El Gobierno del PP siempre ha sostenido que se hizo efectiva primero con la financiación de Riojafórum y, luego, con la cesión de la sede del Banco de España.

- El PP siempre ha utilizado esa mentirijilla como un logro, pero basta leer el artículo para comprobar que no es cierto. Dice que para aplicarlo se debe reunir una comisión mixta y hacer una valoración que jamás se ha cumplido. Además, desde que yo dejé de ser presidente, el Ejecutivo de La Rioja ha consignado en el Presupuesto regional una partida en este concepto que nunca se ha ingresado. En todas las capitales donde había un inmueble del Banco de España se ha cedido y también se ha subvencionado la mayoría de los palacios de congresos. La Rioja tiene una singularidad con el artículo 46 que no puede permitirse despreciar.

- ¿Podría el sistema de financiación autonómica que sigue pendiente de actualizarse ser la vía para lograr una equiparación real?

- Debe perfeccionarse, porque, como el cupo vasco, el actual sistema de financiación autonómica también peca de opacidad y contiene excepciones que son casi más prolijas que los propios principios. En pleno siglo XXI no cabe esa falta de transparencia, porque se puede respetar la diversidad pero nunca que ello lleve a la desigualdad.