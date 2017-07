La ACC Rioja retira una campaña sobre el consumo de jamón contra el cáncer de colon Un tuitero levantó la polémica en redes sociales al publicar una foto de la nueva campaña de la ACC Rioja LA RIOJA Viernes, 21 julio 2017, 13:50

La Asociación contra el cáncer de La Rioja ha retirado una campaña destinada a la promoción de ábitos de vida saludables tras una polémica suscitada en Twitter, en la que un tuiteros les recriminaba la promoción del consumo de jamón serrano y cecina como preventivos del cáncer de colon.

La asociación ha querido "subsanar nuestro error en el formato publicitario, procediendo a la retirada de dichos carteles, que han podido llevar a la confusión o malestar entre ciertas personas de la población riojana".

Comunicado completo

"Con motivo de las repercusiones habidas en cierta red de comunicación social, la AECC La Rioja quiere aclarar y pedir disculpas si en algún momento han asociado que nuestra Campaña de Alimentación Saludable, ha querido promocionar el consumo de ciertos productos alimenticios (jamón serrano y cecina), como preventivos del cáncer de Colon.

El objetivo de dicha campaña fue difundir la promoción de la Salud, a través de hábitos alimenticios saludables, para concienciar y sensibilizar a la población riojana de las propiedades nutricionales que tienen ciertos alimentos de nuestra dieta y cultura mediterránea, en la prevención del cáncer de Colon. Para ello se colocaron unos carteles en diferentes establecimientos riojanos, con el fin de promover una alimentación equilibrada, variada y moderada que incluye cereales, verduras, hortalizas, frutas, etc... saludable para nuestro organismo.

Como la OMS (Organización Mundial de la Salud) indica, existen evidencias de que un alto consumo diario de carne roja o de carne procesada pueden estar asociados a pequeños aumentos en el riesgo de varios tipos de cáncer (colorrectal). Estos hallazgos apoyan las recomendaciones de Salud Pública en limitar no negar el consumo de carne roja y procesada (jamón ibérico de bellota), al mismo tiempo que también aportan una evidencia de su valor nutricional: grasas insaturadas, minerales (hierro, zinc, calcio, magnesio, etc), fuente de vitaminas del complejo B, efectos beneficiosos sobre el colesterol, enfermedades cardiovasculares,… Aquí entramos en la controversia de consumir o no ciertos alimentos necesarios para nuestro desarrollo físico, teniendo que hacer balance entre los riesgos y beneficios de las cantidades de alimentos consumidos diariamente, de las técnicas y útiles culinarios que empleamos en la preparación y conservación de los alimentos que afectan a la calidad nutricional.

Queremos subsanar nuestro error en el formato publicitario, procediendo a la retirada de dichos carteles, que han podido llevar a la confusión o malestar entre ciertas personas de la población riojana.

Desde la AECC La Rioja queremos promover unos buenos hábitos de alimentación y vida saludable, cuidando la naturaleza cuantitativa y cualitativa de los alimentos consumidos, así como la realización de pruebas de cribado útiles para la detección precoz y prevención del cáncer de Colon."