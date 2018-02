La Rioja registró 13 denuncias en el 2017 por delitos sobre la protección de datos Todavía son minoritarias las denuncias que Guardia Civil y Policía Nacional reciben en La Rioja sobre delitos sobre la protección de datos. :: j.a. Los expertos piden conciencia a los ciudadanos y a la Administración para hacer uso real de este derecho MARÍA CASADO LOGROÑO. Sábado, 3 febrero 2018, 14:19

La información propia es una de las cuestiones más valiosas del individuo, de las empresas, de las administraciones... El pasado 28 de enero se celebró el Día Europeo de la Protección de Datos. Se trata de una jornada, organizada por la Comisión Europea y el Consejo de Europa, junto a autoridades de los países miembro, para promover entre la ciudadanía tanto los derechos como las responsabilidades en esta materia.

En un momento en el que todo está globalizado y es difícil poner límites a la información, son múltiples los soportes sobre los que nuestros datos pueden vagar. Pero, ¿cuántas sustracciones de esa información se denuncian? Según fuentes de la Delegación de Gobierno, entre Policía Nacional y Guardia Civil se registraron en el 2017 en La Rioja 13 denuncias por delitos cibernéticos relacionados con la protección de datos.

«Escasa incidencia penal»

En el ámbito de la jurisprudencia, tal como indican desde Fiscalía de La Rioja, «en la comunidad riojana es escasa la incidencia de las denuncias penales en materia de protección de datos, debido también a que existen otros cauces para canalizar la vulneración de los mismos», explican. Estas vías son, por un lado, los procedimientos tramitados ante la Agencia Española de Protección de Datos, pudiendo los afectados reclamar la vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y solicitar la tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. La otra opción es llevar a cabo demandas por vía civil, por entender que lo que se vulnera es el derecho fundamental a la intimidad del artículo 18 de la Constitución Española.

Sin embargo, se habla de la Ley de Protección de Datos, de los datos, pero, ¿a qué se refiere exactamente? «Lo primero es recalcar que es un derecho y no uno cualquiera sino uno fundamental», explica Eduard Chaveli Donet, experto del Máster Universitario en Seguridad Informática de la UNIR. Un derecho aplicable tanto el mundo virtual como al presencial. «Nuestros datos no los puede tratar cualquier persona porque sí, sin que exista una causa que legitime o habilite para poder tratarlos», agrega. «No solo se debe informar de la finalidad sino de otros aspectos: como quién es el responsable de dicha información o el plazo durante el que se congelarán los datos», aclara. En la actualidad el ciberespacio y el mundo interconectado ha hecho que se disparen las amenazas relativas a protección de datos.

¿Y cómo 'cogen' esa información? «Utilizan técnicas muy diversas, pero con aspectos comunes: muchas veces se realizan desde países que están en otras latitudes y complican la investigación y persecución...», apunta el experto de Derecho Informático, profesor de la UNIR. Esas injerencias, además de la estafa propiamente, cada vez son más sofisticadas para sustraer secretos industriales, contratos, etc. «Despachos de abogados que asesoran a clientes importantes y de los que manejan información importante se han convertido en objeto de ataques», reconoce Eduard Chaveli.

Con tantos frentes, cabe una duda, ¿es la ciudadanía consciente de la importancia de la protección de sus datos? «La educación y sensibilización son unos de los principales aspectos pendientes de mejora», recalca y añade: «La propia Administración, que es la que más datos trata, no está tan concienciada como debiera. Obviamente no se puede generalizar, pero en general el cumplimiento no es del todo bueno».

Otra de las dudas que surgen es si es suficiente con la actual LOPD. «Se acaba de modificar la legislación con el nuevo Reglamento Europeo (RGPD) y se está modificando la LOPD», indica Chaveli. Desde la Fiscalía de La Rioja se explica que dicho reglamento europeo entrará en vigor el 25 de mayo de este 2018 y «atiende a nuevas circunstancias provocadas por el aumento de los flujos transfronterizos de los datos personales».