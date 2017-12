La Rioja recupera algo más de 12 millones de los 26,5 que jugaba Celebración en la administración de Haro de la venta de diez décimos del 22.253, agraciado con un quinto premio. :: / Diego Marín A. El sorteo pasó de largo salvo para una cuadrilla de Ezcaray que se repartirá 750.000 euros del segundo premio que uno de sus miembros trajo de Lejona JOSÉ IGNACIO GASCO Logroño Sábado, 23 diciembre 2017, 10:24

Un año más el sorteo de la Lotería de Navidad pasó de largo por La Rioja. De los 26,5 millones de euros que se jugaron, las administraciones calculaban en la tarde ayer que los riojanos recuperarán algo más de doce millones. Centenas, terminaciones, pedreas... poco consuelo para la mayoría. Aunque hubo excepciones: seis miembros de una amplia cuadrilla de Ezcaray se repartirá 750.000 euros del 51.244, agraciado con el segundo premio, y que uno de ellos trajo de Lejona (Vizcaya).

En las doce administraciones logroñesas se repartieron pequeños premios aislados, terminaciones y pedreas. Las nueves sucursales restantes distribuidas por la comunidad se tuvieron que conformar también con poco a excepción de la de Haro que vendió diez décimos del 22.253, uno de los quintos premios.

Loterías y Apuestas del Estado vendió en las 21 administraciones riojanas 1.322.513 décimos de lotería por valor de 26,5 millones de euros, el 5,5% más que el sorteo del pasado año, por encima del incremento medio del país que fue del 3,4%. Cada riojano jugó una media de 83,8 euros, lo que supone el segundo puesto en gasto por comunidades autonómas.

Calahorra

Se rompe la buena racha de otros años

Calahorra, afortunada en mayor o menor medida en otros sorteos, se tiene que resignar este año con terminaciones y pedreas. Si en el sorteo del 2016, la Carnicería Mateo distribuía entre su clientela parte de un tercer premio llegado desde Navarra, esta vez la suerte pasó de largo. Ahora los calagurritanos se conforman con recuperar parte del dinero gastado con los premios de aproximación por la terminación del Gordo, que coincide con uno de los números del PP, o el número 8 con el que terminan los boletos de varias asociaciones, como Amigos de la Catedral de Calahorra, Paso Viviente y el Belén Viviente de Calahorra.

Haro

Repartidos 60.000 euros del 22.253, quinto premio

La administración de lotería Palacín de Haro repartió 60.000 euros del 22.253, quinto premio. La gerente de la sucursal, Ana María Acitores, confirmó que se habían vendido diez décimos, pero aseguró no tener «ni idea de quién los ha podido comprar». «Sólo puedo decir que es un número vendido en ventanilla, pero no sé si a una sola persona o a varias; ni siquiera sé si los compradores son de Haro o de fuera», añadió. Aunque buena parte de las participaciones de la lotería de Navidad de las entidades y asociaciones de Haro salen de esta administración, los diez décimos allí vendidos del quinto premio parece que fueron adquiridos por particulares. Eso sí, ninguno de los afortunados apareció por la administración ayer. «No sé si es que no se han enterado, no quieren que se sepa o si son de fuera, porque desde julio vienen muchos turistas preguntando por la lotería de Navidad. Puede ser que hayan ido a cualquier punto de España», explicó Acitores.

Arnedo

Pequeños pellizcos muy repartidos

Un año más, el Gordo de Navidad pasó sin apenas saludar por la comarca arnedana. Sin premios importantes, las terminaciones del Gordo dejaron lo puesto en lo vendido por el bar La Cepa Joven, Peluquería Inma, el Kiosco El Colorino, El Chiqui Park y el bar Benidorm, además de 5 euros al euro jugado en la lotería del PSOE y 10 por uno en la del PP. El segundo dejó 25 euros por participación en la vendida por Pollería Vico, mientras que la del AMPA del Delgado Calvete dejó veinte euros por los cuatro jugados. Entre el mar de pedreas, la Asociación para Ayuda a Ambessa tuvo una de 10 euros por los 2 jugados en el 6.955 y Amigos de Munilla repartió 20 euros por recibo gracias al 26.586.

Alfaro

Un sorteo sin pena ni gloria

Después de que la suerte visitara Alfaro en septiembre repartiendo 1,8 millones de euros de la Lotería Nacional, el sorteo de Navidad pasó ayer sin pena ni gloria. A falta de adentrarse en las pedreas, apenas se señalaron terminaciones premiadas de la mucha lotería jugada por asociaciones y colectivos.

Cervera

Una cuadrilla se repartirá 6.000 euros del 22.253

Un décimo de máquina del quinto premio del número 22.253 agraciado con 6.000 euros y poco más (alguna pedrea y terminaciones) fue lo que dejó el sorteo en Cervera para una cuadrilla formada por once vecinos de Cervera y de Rincón de Olivedo que se reúnen una vez a la semana para cenar en Pub Erpa, establecimiento que cuenta con un punto de sellado de loterías. Entre ellos se encuentra el gerente del establecimiento, José Miguel Galarreta Berdonces. El grupo compró veintidós números diferentes para el sorteo (dos por cabeza) al azar, entre ellos el 22.253, quinto premio dotado con 6.000 euros. Algunos de los agraciados se acercaron ayer hasta el bar una vez terminadas su jornadas laborales.

San Román de Cameros

Pellizco para la Asociación Amigos de San Román

La Asociación Amigos de San Román de Cameros repartió un pellizco gracias al 93.894, ya que en 4 acabaron tanto el segundo como el tercer premio en el sorteo de Navidad. Un niño de 3 años, hijo de uno de los socios, eligió el número entre los tres o cuatro que les propuso un lotero. Les han tocado cinco euros por euro jugado, esto es, 21 euros por participación: de los 5 euros que costaban, 4,20 euros era lo que se jugaba y 0,80 euros se daban como donativo. El presidente de la Asociación, Bernabé Arrieta, aseguró que además de venderlo en San Román, se repartió por otras localidades del Camero Viejo y en diferentes partes de La Rioja».

Nájera

Más de 200.000 euros en terminaciones y centenas

La administración de lotería de Nájera repartió ayer entre 200.000 y 240.000 euros en terminaciones y centenas, explicó su gerente, José Gutiérrez. Entre los agraciados, el Bar Royalti de la localidad y la Cofradía de la Vera Cruz de Alesanco.

Santo Domingo

Se recuperará cerca del 40% de lo jugado

En Santo Domingo de la Calzada se recuperará el 40% de lo jugado a través de terminaciones y pedreas, según calculó ayer el propietario de la administración 'El gallo y la gallina', Ricardo Janda.