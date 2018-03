«En La Rioja, lo poco que se apuesta y lo poco que se invierte es en la concertada» María Luz Martínez Seijo, secretaria de Educación y Universidades del PSOE. :: Juan Marín Crítica con el sistema riojano, que tilda de «poco ambicioso», aboga por un modelo no confesional en el que cualquier religión se quede en el ámbito privado María Luz Martínez Seijo Secretaria Ejecutiva de Educación y Universidades del PSOE C. NEVOT LOGROÑO. Martes, 27 marzo 2018, 00:07

Con el primer gran pacto educativo como telón de fondo, que parece haber entrado en punto muerto, y con unas negociaciones encalladas en el Congreso, María Luz Martínez Seijo, secretaria de Educación y Universidades del PSOE, participó ayer en Logroño en una jornada con la comunidad educativa riojana para conocer de primera mano un sistema que, dice, ha perdido en los últimos años el 18% de sus recursos económicos y peca, entre otros males, de una financiación raquítica del 3,4% del PIB, frente al 5% en Andalucía o el 6% en Extremadura.

- ¿Qué diagnóstico hace de la educación en La Rioja?

- Que es poco ambiciosa, porque es una comunidad rica, que tiene mucho potencial. Francamente, cuando veo los porcentajes de inversión, que no se apuesta por la educación como se tiene que apostar, que tiene unas ratios elevadísimas, que no se ha dado un paso atrás en ninguno de los aspectos que la política de Mariano Rajoy ha traído a España con el famoso real decreto que elevó el número de horas lectivas a los profesores, que todavía hay un número elevado de profesores interinos que ni siquiera cobran el verano, creo que todo esto es una falta de respeto hacia la educación y cuando se falta el respeto a la educación se falta el respeto a la sociedad, al futuro, a tantas y tantas personas que dependen de la educación para poder prosperar, para vivir mejor, para tener algo como una formación integral. Los datos lo que nos dejan claro es que lo poco que se apuesta, además, es de una manera parcial, fundamentalmente por la concertada, cuando lo principal que se tendría que hacer es apostar por la pública, que es la de todos y todas, la que todos y todas financiamos con nuestros impuestos, que es la que en principio garantiza que no haya ningún tipo de discriminación. Además, mientras una comunidad como La Rioja desinvierte en educación, como por ejemplo los siete millones de euros menos en enseñanza universitaria, otras regiones han seguido invirtiendo.

«Tengo la sensación de que nos han tomado el pelo durante un año en la negociación del pacto»

- ¿En qué punto se encuentra la negociación del primer gran pacto educativo llamado a alumbrar el nuevo sistema educativo?

- Las negociaciones están paradas porque nosotros lo hemos dicho alto y claro, que si no había una contrapropuesta de financiación seria y no de risa, el PSOE no iba a seguir sentado abordando otra serie de temas. Nosotros no nos hemos levantado del pacto porque no lo hay, nosotros hemos estado sentados en una mesa de negociación, llevamos un año sentados en la subcomisión y hemos creído que el partido del Gobierno y el Gobierno tenían voluntad, pero ha venido con una propuesta ridícula y ellos conocían las nuestras. Pero no estamos dispuestos a que el modelo educativo sea el de los recortes y la precariedad en la educación y el PSOE no iba a ser cómplice de una tomadura de pelo. No se puede hablar de medidas educativas si no se puede hablar de una financiación seria, si se han recortado 9.000 millones de euros y la propuesta del PSOE es aportar la mitad ¿de qué estamos hablando? Si nos vienen con una propuesta de financiación que entendemos que es razonable y que tiene que pasar por un 5% mínimo del PIB, es que no habría más que hablar. En definitiva, sería recuperar el 5% del PIB, que no es algo nuevo, ya lo teníamos en el 2009. También pedimos un incremento plurianual de 1.500 millones hasta el 2033, de forma que se garantice la inversión y se aborden las medidas educativas que creemos que son necesarias.

- No parece muy optimista con que se alcance un pacto esta legislatura.

- No, no soy optimista porque tengo la sensación de que nos han tomado el pelo durante todo este año.

- ¿Cuánto tiempo cree que podremos seguir con este sistema 'híbrido', unas reválidas que no son tales y una prueba de acceso a la universidad que, al final, es igual que la anterior pero con distinto nombre?

- Sí, es como la PAU, prácticamente. En estos momentos tenemos que ser conscientes de lo que hay. Tenemos un Gobierno que tiene nombre y apellido, Partido Popular, y que es el que tiene en estos momentos la capacidad para impulsar que haya verdaderamente un cambio. Nosotros, legislativamente, como oposición, como PSOE, estamos haciendo y vamos a hacer todo lo posible para cambiarlo, pero si nos están vetando poco más podemos hacer. Hemos estado sentados a la mesa, siendo leales a la subcomisión y parece que el único criterio del PP es ampliar conciertos reduciendo de la pública y así poco se puede avanzar. Si el partido que está gobernando, que ha generado el mayor conflicto en materia educativa desde que tenemos democracia, no es consciente del ataque tan brutal que ha hecho una ley tan contraproducente para los niños y su política de recortes, muy difícilmente creo que esa subcomisión les haga ver que las cosas sean distintas.

- Estos días es noticia la entrada de la religión islámica en las aulas riojanas el próximo curso ¿qué opina?

-En el PSOE tenemos un concepto muy claro de lo que tiene que ser el modelo de formación religiosa en los centros y es no confesional. Defendemos una escuela laica y es un principio que hay que respetar porque es cierto que España es un país católico, pero también es cierto que tenemos otras religiones. Tiene que haber una formación integral, pero tiene que ser en valores cívicos, constitucionales, que es lo que nos une y la religión entra más en el ámbito privado, personal. Una persona tiene todo el derecho del mundo a ser musulmán y otra tiene todo el derecho a ser católico, pero entiendo que la religión tiene que quedar en el ámbito más privado.