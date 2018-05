«En Rioja somos partidarios de 5 hectáreas o menos» Martes, 22 mayo 2018, 23:30

Igor Fonseca, secretario técnico de ARAG-Asaja, fue uno de los representantes del sindicato que, a nivel nacional, participó en las reuniones con el Ministerio de Agricultura para fijar los criterios del real decreto que marcará los futuros repartos de nuevas plantaciones. Fonseca confirma que «Asaja se inclinó por las 10 hectáreas de superficie máxima admisible, pero porque Castilla-La Mancha tiene una realidad vitícola muy diferente a la riojana». En todo caso, aclara que «en Rioja somos partidarios de que se puede limitar por debajo incluso de las cinco hectáreas y así lo hemos transmitido tanto a nuestro organización como al departamento ministerial».

De hecho, Fonseca avanza que «el Ministerio veía complicado que cada comunidad pudiera poner una cifra por su cuenta una vez marcado un límite nacional, pero sí parece que está dispuesto a permitir que lo hagan las denominaciones de origen suprarregionales, como son Rioja, Cava y Jumilla». «Es decir -continúa-, la fórmula permitirá a La Rioja fijar un mínimo por debajo de cinco, lo cual entendemos positivo como ARAG-Asaja». El sindicato riojano defiende también que no se excluya directamente a las explotaciones con superficies entre 21 y 50 hectáreas -no sólo de viñedo, sino también de otros cultivos- de los futuros repartos, como hace uno de los modelos propuestos por el Ministerio. «Entendemos que las explotaciones más pequeñas deben ser prioritarias, pero también que no es razonable dejar fuera a las de más de 21 hectáreas, que son bastantes en La Rioja porque no se trata de solo viñedo, sino también de otros cultivos complementarios».