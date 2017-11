La Rioja participa en el desarrollo de un videojuego para la enseñanza de idiomas Jornada para docentes en el IES La Laboral, ayer. :: juan marín LA RIOJA Viernes, 24 noviembre 2017, 00:08

logroño. El consejero de Educación de La Rioja, Alberto Galiana, destacó ayer «la participación de la comunidad riojana en el desarrollo internacional de un videojuego educativo para el aprendizaje de idiomas». Galiana intervino en la apertura de una jornada para docentes sobre la impartición de idiomas en el sistema educativo, que se celebró en el IES La Laboral, y cuya conferencia inaugural pronunció el consejero de Educación para el Reino Unido e Irlanda, el riojano y exconsejero de Educación Gonzalo Capellán.

Bajo el título 'La Rioja enchanted by The Lenguage Magician', la jornada se enmarcó en el desarrollo Proyecto Europeo del Programa Erasmus+ y en el proyecto europeo The Language Magician, en el que participa La Rioja para diseñar una herramienta online gratuita, que permita a los centros educativos evaluar, a través de un divertido videojuego, el nivel de los escolares en distintas lenguas extranjeras. Se trata de un videojuego que estará disponible online para los centros educativos a partir del verano de 2018.