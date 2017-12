La Rioja no tiene nuevos millonarios Amigos agraciados con un quinto premio en Cervera del Río Alhama. :: / Sanda Sáinz Haro y Calahorra reparten 66.000 euros en un sorteo que inundó de millones Vilalba (Galicia) con un primer premio muy repartido | Siete décimos 'viajeros' del segundo premio y once de uno de los quintos, únicos grandes premios en la región LUIS J. RUIZ Logroño Sábado, 23 diciembre 2017, 10:00

Si usted compró Lotería de Navidad en La Rioja y todavía no ha comprobado sus décimos, no deposite muchas esperanzas. Salvo que comprara un décimo del 22.253 en Haro o en Cervera, deberá conformarse con reintegros, pedreas o aproximaciones. Esto es, la calderilla del sorteo que, en todo caso, y a falta del Gordo, no viene mal.

Por que el sorteo de Navidad pasó de largo por La Rioja. Dejó apenas once décimos de un quinto premio o, lo que es lo mismo, 66.000 euros. A ello habrá que sumar los premios menores que, por muy jugosos que sean, dejarán un déficit importante en los bolsillos de los riojanos que 'invirtieron' en la fortuna la nada despreciable cifra de 26 millones de euros. Los primeros cálculos de las administraciones de la capital riojana confiaban en recuperar unos 12 millones de euros, casi la mitad de lo jugado en toda la región.

Así, la fortuna sólo se paseó por la capital jarrera, en donde la administración número 1 de la calle Virgen de la Vega entregó diez décimos del 22.253, «un número nuevo vendido en ventanilla», decía Ana María Acitores, responsable del punto de venta. Más repartido está el décimo premiado en Cervera: once amigos de la localidad y de Rincón de Olivedo compraron veintidós décimos diferentes «por terminal» en el bar Erpa poco antes del cierre de las ventas . Uno de ellos es el del quinto premio.

La Rioja recibe 875.000 euros gracias a seis décimos 'viajeros' del 51.244, comprados en Lejona

Pero la Lotería de Navidad también viaja. Seis de los 250 décimos del 51.244 que vendió la administración del centro comercial Artea de Lejona acabaron en Ezcaray. Sin saber que se convertiría en el segundo premio del sorteo, los compartían seis miembros de un grupo de amigos (dos vecinos de la localidad y otros tres 'habituales' del municipio pero vecinos del País Vasco) que, gracias a los niños de San Ildefonso, recibirán un total de 750.000 euros.

Similar recorrido hizo otro de esos décimos de Lejona. Acabó en la delegación en riojana de la consultora informática vasca 4Set -que repartió entre sus trabajadores 200 décimos-. «Estoy muy contento», acertaba a decir el único empleado de la firma en La Rioja después de conocer que acababa de ganar 125.000 euros.

A partir de ahí, pequeñas recompensas. Los 240 euros importados desde Soria con el 70.698 por dos amigos de Logroño; la doble terminación de las papeletas de la Asociación Amigos de San Román de Cameros; las centenas del bar Royalti de Nájera y de la Cofradía de la Vera Cruz de Alesanco; los 25 euros por participación en la Pollería Vico de Arnedo; o, también en Arnedo, el premio del AMPA del colegio Delgado Calvete.

O el 'triple' premio de las participaciones del PP riojano. Jugaban por papeleta dos euros en el número 97.598, que ha recibido dinero por todos los lados: el reintegro, las dos últimas cifras del Gordo y, además, una pedrea. En total 22 euros por papeleta (220 al décimo). Algo parecido les sucedió a los compañeros de COPE Rioja. El 06.944 -treinta números más que el tercer premio- logra premio por la terminación y por la centena. En total, 200 euros por décimo.

El Gordo, en Lugo

Dejando a un margen el paradigmático caso de Sort (ha vendido parte del primero, del segundo y varios quintos), el Gordo ha estado muy repartido. Tanto que ha tocado en doce provincias españolas. Pero el 'epicentro' ha sido Vilalba (Lugo) donde se vendieron 130 series del número 71.198, es decir, 520 millones de euros.

El mismo patrón siguieron el resto de grandes premios. El 51.244, agraciado con el segundo premio, recorrió medio país con la administración de Lejona -desde la que viajaron varios décimos a La Rioja- como gran protagonista al repartir más de 31 millones de euros.

El tercer premio (06.914) fue a parar, sobre todo, a Alagón (Zaragoza), en donde se vendieron 45 series (450 décimos). La Asociación de la Tercera Edad lo compró íntegramente y lo revendió en participaciones de 5 euros entre sus 7.000 habitantes. En total, 22,5 millones de euros. Por su parte, los dos cuartos premios 13.378 y 61.207 se celebraron especialmente en Vinaroz y Castellón de la Plana (Castellón) y Candas (Asturias).

A todos los premios anteriores se sumaron los ocho quintos premios que completaron un mapa de la fortuna en el que sólo Guadalajara, Teruel y Gerona se quedaron en blanco. Ellos esperan ahora al Niño.