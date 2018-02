«La Rioja merece que nos mojemos más todos; estamos muy cómodos en nuestros 'altares'» 01:08 Francis Paniego en un momento de la entrevista concedida a este diario. : / Juan Marín El chef riojano, Francis Paniego, propone rediseñar la estrategia turística para que «se maten por venir aquí, aunque no tengamos alta velocidad» CARMEN NEVOT Logroño Domingo, 11 febrero 2018, 13:23

Dos semanas de polémica le han dejado un doble poso. Amargo, por un lado, y satisfactorio, por otro, porque nunca antes se había hablado tanto de turismo. Aparcada la controversia y el careo público con la consejera Leonor González Menorca y con el director general Eduardo Rodríguez Osés, Francis Paniego, el chef riojano poseedor de tres estrellas Michelin, cree que es momento de abrir un periodo de reflexión, de remar todos en la misma dirección y, por qué no, de buscar expertos «hacedores de producto» que nos ayuden a «construir el nuestro».

- ¿Ha digerido ya todo lo ocurrido estas dos semanas?

- Sí, pero quiero creer que todo este lío en el que nos hemos embarcado ha servido realmente para algo... y tengo la sensación de que sí.

«Creo que un ciudadano puede establecer un punto crítico y opinar; para mí, es sano y es bueno» Críticas a la gestión de turismo

«Alguien debería convencer a los vecinos de que Estollo puede ser atractivo y de que el frontón hay que hacerlo más pequeño» Urbanismo

«Es un gesto y una manera de reconocer que tenemos que trabajar más en ese sentido» Más fondos para turismo internacional

«Proteger el paisaje debería ser responsabilidad de todos» Paisaje

-¿Ha hablado con la consejera o con el director general de Turismo?

- No. Hay guiños y la relación es cordial y no tiene por qué ser de otra manera porque yo creo que un ciudadano que pertenece a este sector y a este gremio puede establecer un punto crítico y puede opinar. Creo que es sano, que es bueno.

-¿Se arrepiente?

- No estuvo bien apuntar a una persona porque, a fin de cuentas, una persona sola no es la responsable de que una determinada política vaya en un camino o en otro. Creo que tampoco se soluciona nada sustituyendo a alguien si la política en cuestión sigue en el mismo sentido. El problema real es que hay una falta de profesionales de verdad: eso lo dije y lo sigo diciendo. No me arrepiento del fondo, para nada, quizá me arrepiento de las formas, pero es mi forma de ser: soy muy temperamental y me gusta hablar con mi gente, con todo el mundo. Lo siento de verdad, pero es tal cual.

- ¿Es consciente de que su crítica a través de Facebook y Twitter ha tenido un considerable respaldo?

- Lo que sí creo es que nuestra región requiere que nos mojemos un poquito más todos porque estamos muy cómodos en nuestros pequeños sillones o altares. Tengo dos estrellas Michelin en Ezcaray, estoy muy reconocido y ¿para qué me meto en este lío? Primero, porque están hablando de mi tierra. Yo vivo aquí, no exporto, mi producto no se vende y trabajo con las personas que vienen a esta comunidad y se acercan a comer o a dormir a mi casa. Es decir, hablo de algo que me atañe directamente y creo que tengo todo el derecho a defenderlo, como defendería un sindicalista su puesto de trabajo, como se defendería cualquiera al que le tocan de lo que vive, pero sobre todo porque creo que el proyecto de La Rioja puede ser mucho más ambicioso. En el 2012, el año en el que Logroño fue capital de la gastronomía, trajimos a Ferrán Adriá y se atrevió a decirle a Pedro Sanz, entonces presidente de La Rioja, que tenía una región perfecta para construir un proyecto en torno a la gastronomía, lo que nos podía convertir en una de las regiones más prósperas del mundo. Cualquiera que vive en La Rioja es consciente de que vivimos en una tierra privilegiada y que esto es un tesoro, pero también de que no estamos haciendo lo suficiente ni para darnos a conocer ni para ponerlo en valor, y ahí tenemos culpa todos.

-¿En qué falla La Rioja?

- En uno de los comentarios lo decía Fernando Gallardo, crítico de El País. Aseguraba que La Rioja reúne un montón de características que la convierten en un destino único y, sin embargo, no tiene producto y cuando dice eso se refiere a que, por ejemplo, Málaga se presenta al mundo como un destino de sol y playa, pero sin embargo, ha sabido completar su oferta con el Museo Pompidou o con el Museo Picasso. Nuestra punta de lanza es el vino y no podemos vendernos con otra cosa que no sea vino. En el momento que dejamos de hacerlo, como ha pasado estos años atrás, llega el New York Times y hace una lista sobre los mejores destinos de vino del mundo: Castilla y León nos adelanta en un reportaje que nos pertenecía a nosotros. La media de pernoctaciones en La Rioja está en 1,40 días, esto según datos del INE. ¿Qué hay que conseguir? Que estén más días y ¿cómo lo conseguimos? Primero generando un producto lo suficientemente atractivo que al cliente le permita estar más días. Quizá hay que construir proyectos enoturísticos que permitan visitar cinco o seis bodegas. La unión de las propias bodegas también haría la fuerza y convertiría esto en un gran producto, pero yo no soy nadie. Hay profesionales que podrían ayudar a convertir nuestro turismo en un gran producto vendible. No hay producto enológico como la cata del barrio de la Estación y tenemos que conseguir que sea un gran atractivo, pero que además vengan otro día, por ejemplo, a Ezcaray a disfrutar de la gastronomía, de la montaña, o que vengan al Monasterio de San Millán, pero claro que no se encuentren que tienen que llamar por teléfono antes para pedir la visita en inglés, que esto pasa habitualmente.

- ¿Porqué es tan importante el turista extranjero?

- Porque rompe la estacionalidad. El público nacional viene fines de semana, Navidad, Semana Santa y verano, y es cuando todos decimos: ¿De qué se quejan estos hosteleros? Pero id un martes, pedid habitación en cualquier hotel y veréis lo que os encontráis. Ese público extranjero aparece aquí a partir de Semana Santa, mayo y alarga incluso hasta finales de noviembre. Además, tiene un gasto medio, según el INE, de 137 euros si viene sin un paquete turístico y en torno a 150 euros si viene concertado de antemano. El gasto medio del nacional está en torno a 45 euros por persona y día, que está bien porque es otro tipo de público y porque son muchos más.

- ¿Hay falta de coordinación?

- Lo que nos falta es tener un producto claro y definido que se pueda colocar y vender al extranjero. El día 23 empieza 'El Rioja y los 5 Sentidos' que depende de la Consejería de Agricultura ¿Porqué no se puede unificar todo un poco más? ¿Porqué no pueden juntarse todas las consejerías y hablar de una estrategia? Si Urbanismo concede una subvención para construir un frontón que tapará un pueblo precioso como Estollo porque sus ciudadanos quieren un frontón, quizás alguien tendría que convencerles de que en un futuro su pueblo puede convertirse en un precioso atractivo y de que el frontón a lo mejor hay que hacerlo un poco más pequeño porque no juega tanta gente y en una zona menos invasiva del entorno. Proteger el paisaje debería ser responsabilidad de todos, todos deberíamos levantar la voz.

«Tenemos un problema si un 20% menos de viajeros dice que su destino era La Rioja» En el frente de la polémica, las estadísticas. Si las de Frontur cifraban la caída del turismo extranjero en casi el 20%; las otras, las del INE, la minimizan al 1,9%. -Datos Frontur, que difunde el Ministerio de Energía y Turismo, o datos INE ¿qué valor tienen? - Los dos tienen valor. Frontur, cuando viajas al extranjero, te da un papelito y ahí pones tu nombre, en qué hotel te vas a alojar, cuánto dinero llevas. Con esos papeles se elabora la encuesta. Es verdad que sólo mide los turistas que llegan al país vía puerto o aeropuerto y tampoco mide si un cliente aterriza en Bilbao y alquila un coche y viene a La Rioja. Pero Frontur contabiliza dos cosas muy importantes. La primera, la intención del cliente en el propio avión de visitar un destino y, si el año pasado un 81% más dijo que su destino era La Rioja y este año es casi el 20% menos, tenemos un problema. Y , la segunda, es que la encuesta de Frontur marca qué posición ocupa cada país en el ránking turístico, hasta tal punto que España ha adelantado a EEUU colocándose como segunda potencia turística mundial. Eso sí, el Gobierno de EEUU no ha puesto en entredicho la encuesta.

- Toda esta polémica parece que no ha caído en saco roto porque la consejera anunció que aumentaría el 15% la partida destinada al turismo internacional.

- Es un gesto, una manera de reconocer que tenemos que trabajar más en ese sentido, pero necesitamos sentarnos todos y quizá necesitamos una ayuda exterior de alguien que configure un proyecto novedoso, es decir, que nos ayude a ponerle el lazo más bonito del mundo a lo que todos sentimos que es nuestra tierra para que se maten por venir aquí, aunque no haya tren de alta velocidad y aunque no tengamos un aeropuerto que reciba vuelos. Pero, antes de hacer promoción, deberíamos trabajar mucho en construir producto porque no es tan fácil. Decir que vamos a destinar un 15% más para vendernos al mundo no es suficiente si no hay estrategia. Hubo un tiempo en el que se hicieron las cosas muy bien, cuando salió aquello de 'La Rioja, la tierra con nombre de vino'. Es así, La Rioja es la única tierra con nombre de vino en nuestro país. Puedes poner 'Descubre sensaciones' o 'Apetece' en cualquier lugar del mundo, pero 'La tierra con nombre de vino' sólo es La Rioja. Entonces, no andemos jugando con el último 'invento' de marketing si algo funciona.

- A partir de ahora ¿qué?

- Se ha montado un lío importante, pero también un debate interesante. Mil perdones si hemos ofendido a alguien, pero me sentía dolido porque ésta es nuestra tierra. Tenemos un tesoro y hemos de ser capaces de ponerlo en valor de verdad y esto debe implicarnos a todos: no es cosa de Ciudadanos ni del PSOE ni de Podemos ni del PP, esto deber ser una cuestión que siente en la mesa a todo el mundo por el bien de La Rioja.