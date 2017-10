La Rioja genera 190 toneladas de residuos sanitarios peligrosos al año Imagen del Hospital San Pedro / Juan Marín Una empresa se encarga de transformar en su planta en Osera de Ebro (Zaragoza) los desechos tóxicos en basura convencional, incluidos los restos humanos CARMEN NEVOT Logroño Jueves, 26 octubre 2017, 08:33

No todos los residuos que se generan en los hospitales riojanos o en los centros de salud son peligrosos, pero sí buena parte de ellos. Junto a los papeles, cartones, envases, desperdicios alimenticios, pañales, restos de curas... se originan otros desechos propios de la actividad sanitaria que no son tan inocuos y que no entran en el circuito de la basura convencional.

En La Rioja se generan unas 190 toneladas de este tipo de residuos tóxicos al año -139 hasta el pasado 30 de septiembre- que proceden de hospitales, clínicas, consultas privadas, centros de asistencia social, laboratorios de investigación médica, centros de atención primaria, de salud, de planificación y centros y servicios veterinarios asistenciales. ¿Qué se hace con ellos? Un real decreto dice no sólo qué hacer con ellos sino también cómo hacerlo, desde que se producen hasta que se tratan.

En La Rioja SRCL Consenur, S.L es la adjudicataria de este servicio, al menos, hasta mayo del 2018. Una vez que se producen los desechos la mencionada empresa los traslada desde los distintos centros del SERIS hasta un almacén de transición del que disponen en Lardero y desde ahí harán el que será su último viaje con destino a la planta que Consenur tiene en la localidad de Osera de Ebro, en Zaragoza. Una vez tratados, perderán la categoría de peligrosos y acabarán transformándose en residuos corrientes.

La ruta de los desperdicios 1 ¿Qué son residuos sanitarios peligroso? Son aquellos generados por la actividad hospitalaria potencialmente contaminados con sustancias o líquidos biológicos 2 ¿Cuántos tipos hay? Dentro de los considerados peligrosos están los del Grupo III, que incluyen infecciosos, anatómicos, sangre... Ylos del Grupo IV, como aceites usados, radiactivos. 3 ¿Qué se hace con ellos? La empresa Consenur, adjudicataria de este servicio, se encarga de su gestión una vez generados. 4 ¿Se almacenan? En primer lugar se mantienen en cada uno de los centros donde se han producido en bolsas de color rojo, los del Grupo III, y contenedores de cierre hermético. El tiempo máximo de almacenamiento es de una semana y el de los del Grupo IV, de seis meses. 5 ¿Dónde acaban? Se llevan a Lardero y acaban en Osera de Ebro (Zaragoza) donde se tratan

La ruta será similar para todos los desechos, pero no el tratamiento. En el grupo III se incluyen los residuos sanitarios especiales que se producen como resultado de la actividad clínica. Entre ellos se encuentran los infecciosos, sangre, hemoderivados agujas, material punzante y cortante, vacunas, citostáticos y, finalmente, los anatómicos, es decir, los restos humanos procedentes de amputaciones de miembros, extracciones de órganos... Y una vez que se generan entra en acción Consenur, la misma compañía que en mayo pasado participó en un ejercicio en el que se simulaba la llegada al puerto de Palma de Mallorca de un buque procedente de Sierra Leona con un fallecido y dos enfermos sospechosos de sufrir fiebre hemorrágica viral, retirando los contenedores de residuos infecciosos.

El tiempo máximo de almacenamiento de estos desechos, que tienen que estar en bolsas de color rojo y contenedores de cierre hermético, es de una semana, aunque excepcionalmente, siempre que se garantice la protección de la salud y el medio ambiente, se podrá prorrogar por un tiempo determinado en función del residuo del que se trate.

El grupo IV, también considerado de residuos peligrosos sanitarios, incluye aquellos que no son específicos de la actividad, como aceites usados, metales, medicamentos caducados. En este caso su almacenamiento no puede superar los 6 meses y, al igual que los del grupo III, de su gestión se encarga Consenur, S.L. El año pasado se generaron 11 toneladas de estos desechos y 9 en lo que va de año.