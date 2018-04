La Rioja exigirá a Madrid que explique el Cupo vasco C.N. LOGROÑO. Viernes, 13 abril 2018, 00:05

El que el Grupo Parlamentario Ciudadanos bautizó como «cuponazo» colonizó buena parte del debate parlamentario. En concreto, la proposición no de ley planteada por Cs y aprobada parcialmente para que la Cámara regional inste al Gobierno de La Rioja para que a su vez exija al Gobierno de España que explique el Cupo vasco y el método utilizado para calcular su coste.

El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ante la petición del diputado Diego Ubis (Cs) de plantear un recurso de inconstitucionalidad, aseguró que no era el momento. Sin embargo, no cerró la puerta a un recurso, pero no al Cupo, sino a normas derivadas del Cupo -como una rebaja del Impuesto de Sociedades-, que sea lesiva para los intereses de La Rioja. Recordó a la formación naranja que la facultad de interponer un recurso de inconstitucionalidad la tiene no sólo el Gobierno, sino también el Parlamento «y ustedes no lo han hecho».

Ubis calificó de «injusto» el 'cuponazo' para España, pero sobre todo para esta región. Una comunidad rica «la hacemos más competitiva a costa de La Rioja, es lo que tiene verse sumisos antes los nacionalismos».

Francisco Ocón (PSOE) defendió que «hay que mantener la cabeza fría y promover la concordia entre los españoles». Y como el cupo está en los Presupuestos Generales del Estado pidió a Cs que no los voten o al menos «díganle al Gobierno que lo cambien. Desde el Parlamento de La Rioja no vamos a poder hacer nada, desde el Congreso de los Diputados, sí».

Para Natalia Rodríguez, de Podemos, «el verdadero 'cuponazo' que favorece la desigualdad son las amnistías del señor Montoro, el fraude fiscal y las subidas irrisorias de las pensiones». Además acusó al PP de convertir la financiación territorial en un «intercambio de cromos para conseguir sus objetivos».

El portavoz del PP, Jesús Ángel Garrido, recordó que desde el PP llevan mucho tiempo defendiendo los intereses de La Rioja y se remontó al caso Ramondín en 1997. «Tengo muy claro que el PP va a seguir luchando por los intereses de los riojanos», dijo.