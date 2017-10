La Rioja Baja recibe entre la alegría y la cautela el desdoblamiento Los alcaldes del PP acogen con satisfacción la medida mientras que la Plataforma de liberación de la AP-68 pide medidas más rápidas MARÍA FÉLEZ CALAHORRA. Sábado, 14 octubre 2017, 00:24

En una semana especialmente dura para todos los riojanos, y más concretamente para los riojabajeños tras el accidente del pasado martes donde perdieron la vida tres miembros de una misma familia de Rincón de Soto, la noticia del inicio del proyecto del desdoblamiento de la N-232 entre Alfaro y Calahorra llegaba ayer a media mañana con alegría para algunos e incredulidad para otros. Serán al menos 9 años los que haya que esperar para ver esa realidad en las infraestructuras riojanas y muchos piensan que es demasiado tiempo. Un intervalo demasiado largo que hace que haya que buscar, hasta entonces, otras fórmulas para bajar la siniestralidad y la mortalidad de la carretera.

Entre los que tienen esta segunda opinión está la Plataforma para la Liberación de la AP-68 que se «congratula de que por fin, el presidente Ceniceros sepa que la sociedad riojana demanda una solución a la N232», dice en un comunicado.

La Plataforma considera que «si se reconoce por parte del Ministerio de Fomento una necesidad imperiosa de duplicar tramos totalmente obsoletos, peligrosos y asesinos, se debería al menos, y mientras se produce la subsanación de este dislate, liberar el tramo de la AP-68 en el tramo Tudela-Calahorra» y por eso siguen considerando que «la liberación inmediata y total de la AP-68 en su tramo riojano es fundamental para reducir de una vez la grave siniestralidad y mortalidad que sufrimos y acabar con el temor, la ansiedad y fatales consecuencias que está acarreando a todos los riojanos».

En un término intermedio se encontraba el alcalde de Aldeanueva de Ebro, Ángel Fernández. La Aldea es uno de los municipios que se vería afectado por la medida y que no cuenta con salida de la autopista por lo que la liberación no supone nada si no viene dotada de nuevos ramales para su municipio. Fernández acogía con buenos ojos la medida pero incidía: «Es buena pero insisto en que si van a empezar a hacer algo que lo hagan ya porque esto es insostenible».

Más optimistas eran los alcaldes de municipios del Partido Popular. Luis Martínez Portillo la definía como «un notición para los riojabajeños». El alcalde de Calahorra reconocía que se trata de «un proyecto de mucha envergadura que tendrá una inversión que ronde los 124 millones de euros y que servirá para quitar el peligro evidente de la carretera». Además aclaraba que «mientras unos sólo hablan por primera vez se hace algo con fechas y datos relacionado con este tema y es el Partido Popular el que lo hace», finalizaba.

Yolanda Preciado iba más allá. «Me parece que es la medida necesaria para La Rioja pero creo que como medida cautelar, mientras se llevan a cabo estas obras, hay que llevar el tráfico pesado a la autopista porque lo que estamos viviendo en las carreteras riojanas es alarmante», decía la primera edil de Alfaro. «Aquí notamos claramente el agravio comparativo, el tramo navarro de la misma carretera ya está desdoblado; los alfareños tienen autopista para ir a Tudela y no la tienen para ir a Calahorra que es donde nos desplazamos para acudir especialmente al Hospital Fundación y a determinados servicios más», comentaba. Así ella apostaba por una mezcla entre las dos alternativas: liberar de tráfico pesado la carretera mientras llega el momento de desdoblarla. «Es la carretera que une en Cantábrico con el Mediterráneo y la N-232 ha sido siempre una carretera con mucho tráfico de mercancías y los camiones dan vida pero también la quitan», finalizaba la alcaldesa.

Por su parte el alcalde de Rincón de Soto era más parco en palabras. No han sido para él como rinconero días fáciles. «Me parece una medida importante para nuestros municipios que sólo tenemos una alternativa que es jugárnosla en la N-232 cada vez que salimos del pueblo», comentaba. «Nosotros no tenemos salida de autopista y por lo tanto para cogerla en uno u otro sentido tenemos que desplazarnos por la nacional a Calahorra o Alfaro», añadía. «No será una medida que venga de hoy para mañana porque son obras complicadas pero es un primer paso muy importante, al menos ya tenemos una fecha para el proyecto», finalizaba.