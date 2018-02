La Rioja baja del notable al suficente De estar mejor que la media, la región ha pasado a estar por debajo | Los últimos indicadores: el PIB, el paro, la facturación industrial... revelan que la recuperación se desacelera CARMEN NEVOT Logroño Miércoles, 28 febrero 2018, 21:29

Si hubiera que poner nota a la evolución económica actual de La Rioja posiblemente en la cartilla aparecería un progresa adecuadamente, pero con matices. Según los últimos indicadores y las previsiones para este y próximos años nuestra comunidad ha pasado de ser de notable a sacar un suficiente raspado y de estar mejor que la media a situarse por debajo de ella.

17.694 Parados en enero del 2018 El desempleo sube por cuarto mes consecutivo

Variables como el desempleo, que en enero encadenó cuatro meses consecutivos de subida, y pronósticos de grandes analistas, como el Centro de Predicción Económica (Ceprede), que sitúa a la economía riojana entre las menos dinámicas del país, no permiten, según los expertos, lanzar las campanas al vuelo. Y aunque no son datos preocupantes, al menos por ahora, sí son para estar atentos y tomar medidas que permitan soltar los lastres que impiden que la región continúe el ritmo de crucero que tomó para salir de la crisis.

Según BBVA Research, La Rioja debería aumentar sus exportaciones hacia países 'eagles' o emergentes

Entre las malas noticias para la economía riojana que se difundieron en las dos primeras semanas de este mes, las del Consejo General de Economistas, que colocó a La Rioja en un nivel competitivo medio bajo, y las del BBVA Research pusieron el problema negro sobre blanco.

Precisamente, el conocido antes como servicio de estudios del BBVA desvelaba, entre una maraña de datos, que el crecimiento económico de la región había sido del 2% en el último cuatrienio, por debajo de la media de España, que la inversión había tenido un comportamiento más débil y que el índice de producción industrial (IPI) de La Rioja fue en el 2017 el 8,8% menor en promedio que el de 2014, frente a un crecimiento del 6,8% en España. Datos, todos ellos, que golpearon en la línea de flotación de una comunidad acostumbrada a figurar en el grupo de regiones que más tiran de la economía española.

0,4-0,6 Según BBVA Research Entre 4 y seis décimas se frenará el PIB riojano este año por el desafío independentista en Cataluña

Aún así, analistas y economistas consultados por este diario coinciden en que no hay que dar la voz de alarma, porque lo cierto es que La Rioja no se aleja de la buena marcha del país, sino que esta región salió antes y a mejor ritmo de la crisis. No obstante, apelan a estar atentos y abordar de una vez uno de los grandes déficit de la región que aunque suene a «topicazo», dicen, son las infraestructuras.

«Habrá que plantearse si la ADER sirve como gestor de ayudas o debe ser un impulsor real de proyectos» pablo arrieta / delegado aedaf

Para Pablo Arrieta los datos hay que matizarlos porque comparados con la serie histórica, en todos los periodos anteriores, La Rioja «ha tenido un mejor comportamiento, incluso hemos estado por encima de la media española» y «una de las cuestiones del menor dinamismo actual es que el resto de comunidades han mostrado mejor comportamiento». A partir de ahora, a su juicio, será necesario ver si lo que se aprecia es una tendencia o revela que el crecimiento se ha ralentizado porque «La Rioja salió de la crisis antes y en mejor posición que las demás», apunta.

Sea como fuere, cree necesario tomar medidas para acabar con el mayor déficit de la región, que son las infraestructuras. «A veces me pregunto, con la moda de las mareas que hay en España, porqué en La Rioja no se genera una marea en infraestructuras». No entiende este déficit teniendo en cuenta que España es un referente en infraestructuras ferroviarias. De hecho, siete de las diez mayores empresas en este campo del mundo son de este país.

«La Rioja tiene que ser consciente de que es pequeñita y no podemos ser buenos en todo» ERNESTO GÓMEZ TARRAGONA / Decano Colegio de Economistas de La Rioja

Las infraestructuras, añade, «son importantes no sólo para que nos desplacemos más cómodamente y mejor sino porque son un motor de desarrollo económico indudable». Y en este capítulo, nuestra comunidad cree que ha ido en retroceso desde los años 70, cuando se creó la AP-68, el eje Bilbao-Barcelona, era el mejor conectado, pero a partir de ahí todas las comunidades «han ido mejorando y nosotros nos hemos quedado estancados».

Al déficit ferroviario, a su entender, habría que sumarle el de carreteras. En definitiva «falta mucho por hacer y nos tenemos que desprender del viejo tópico de que quien quiera vino de Rioja que venga a comprarlo, es la mentalidad de la época de los 40, hoy lo que hace falta es dar a conocer nuestras excelencias, publicitarlas y contar nuestras excelencias, que las tenemos».

«El crecimiento económico que empezó hacer tres años sigue teniendo una tendencia positiva» FERNANDO ANTOÑANZAS / Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La Rioja

También habría que abordar otras cuestiones para favorecer un mayor crecimiento de la economía. Cree que las instituciones deberían facilitar el establecimiento de empresas. En este sentido, «habría que plantearse si la ADER debe servir simplemente como gestor de ayudas y subvenciones o ventanilla donde la gente va a pedir dinero o deber ser un auténtico impulsor de proyectos, que si viene una empresa aquí le den todas las facilidades del mundo», relata.

Asegura que hace poco un empresario que buscaba suelo industrial no encontró excesivas facilidades en La Rioja y en Navarra «incluso se le presentó el consejero para ver qué necesitaba y ofrecerle todo el tipo de ayudas y poner a su disposición los servicios técnicos». De ahí que estima que «hace falta un poco más de sensibilidad y debemos aprender de lo bien que se hacen las cosas en otras regiones».

+0,3% Crecimiento del PIB en el último cuatrimestre del 2017 El crecimiento más bajo del país, cuadro décimas por debajo de la media nacional según AIREF

La financiación es otra de las cuestiones espinosas que, en su opinión, frenan la buena marcha de la economía de esta región, porque «genera desigualdad entre comunidades».

Sería necesario caminar hacia un nuevo régimen de financiación que atienda las necesidades de gasto por habitante y que vea cual es la capacidad fiscal de cada comunidad, ampliando la corresponsabilidad fiscal y la posibilidad de tributos cedidos.

Competencias normativas en IAE

Las vecinas País Vasco y Navarra, que tienen competencias normativas, pueden, por ejemplo, establecer tipos en el impuesto de Sociedades que atraigan a empresas a su territorio como lo han hecho en otros momentos de la historia, con las bautizadas como 'vacaciones fiscales', y las grandes cabeceras de comarca de la Rioja, como Logroño, Calahorra y Haro, son limítrofes con Álava y Navarra. «Eso explica -detalla- que haya polígonos industriales, justo donde empiezan esas provincias, mucho más dinámicos que los que encontramos en este lado del Ebro». Por tanto, «hace falta un entorno institucional adecuado y que tengamos más competencias en materia normativa», concluye.

«La dimensión empresarial es un hándicap, con 11,9 empleados por empresa frente a los 14,7 de España» JOSEBA BARANDIARÁN / analista de bbva research

Ernesto Gómez Tarragona, decano del Colegio de Economistas de La Rioja, comparte la tesis de que no hay que ser alarmista porque, por ejemplo, aunque la perspectiva de creación de empleo que vaticina el BBVA está por debajo de la media del país, lo cierto es que la tasa de paro «es notablemente inferior, con lo cual la mejoría normalmente va a ser inferior que la media de España».

+6,2% Por debajo de la media nacional Incremento de la facturación de la industria en La Rioja

Incide, como así lo hacía a primeros de mes un informe del Consejo General de Economistas, en la necesidad de «una mayor estabilidad política en La Rioja, lo que puede implicar que en determinadas cuestiones, como políticas de empleo, los partidos puedan llegar a acuerdos que den esa estabilidad» para «seguir atrayendo riqueza a La Rioja como está viniendo».

En el capítulo de aspectos a mejorar, Gómez Tarragona incluye las políticas de empleo y formación y eso «hay que enlazarlo con que La Rioja tiene que ser consciente de que es pequeñita y que no podemos ser buenos en todo». Por eso, abunda en que hay que especializarse «en aquello que ya somos buenos y en eso el Gobierno tiene un papel importantísimo». En este sentido, considera necesario crear centros de formación específicos en, por ejemplo, automoción o en calzado «en aquello que necesitan nuestras empresas».

El decano de los economistas llama a especializarse en «aquello que ya somos buenos»

Al igual que Pablo Arrieta entiende que es inevitable hablar de infraestructuras. «Es un topicazo pero es una realidad», explica, porque «en los últimos años Madrid es la comunidad que más crece y si estamos a kilómetros de Madrid porque no tenemos unas infraestructuras ágiles, si un día somos capaces de atraer a un inversor extranjero que pasa por la capital, que tiene que venir aquí en tren o en coche, para cuando llegue a Logroño ya no tendrá ganas de hacer nada».

Efecto frontera

El efecto frontera con Cataluña también se habría dejado notar en esta región. De hecho, entre las comunidades que se han visto perjudicadas por la crisis independentista figuran Baleares, Aragón y Valencia y en cuarto lugar, La Rioja. Esto, en su opinión, se explica por las buenas conexiones existentes con el eje del Ebro que favorecen que haya más relaciones con Barcelona «con lo cual un 'pinchazo' de Cataluña, en una economía globalizada, influye más a La Rioja», comenta. Además, las inversiones extranjeras «del tipo sentado en su despacho en Londres, que maneja un fondo de inversión escandinavo y que le da igual invertir el dinero en España o en Italia, si la BBC le dice que en España hay una crisis en Cataluña lo invierte en Italia», ilustra.

+0,4% Según BBVA La Rioja será la región que menos empleo cree, un +0,4% frente al 2,5% de la media nacional

Para Fernando Antoñanzas, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La Rioja (UR), el crecimiento económico que empezó hace más de tres años sigue teniendo una tendencia positiva y siendo sostenido. Considera que no ha habido retrocesos «llamativos», pese a que algunas variables muestren valores inferiores a los esperados. Varios indicadores de actividad relacionados con la confianza de los agentes económicos, como la demanda de vivienda y la adquisición de vehículos, entre otros, continúan con tasas anuales de crecimiento parecidas.

Reconoce que esta región, a diferencia del promedio de España, no sufrió caídas tan acusadas en la actividad económica durante los peores años de la crisis y, por tanto, su recuperación partió de una mejor posición, de ahí que «ahora no crezca tanto como otras regiones que anotaron mayores descensos».

En cualquier caso, cree necesario prestar atención no sólo al crecimiento económico, sino al desarrollo que implica una mejora en otros indicadores, como la distribución de la renta entre personas teniendo en cuenta la geografía, el acceso a la educación, los cuidados de salud y la calidad de los empleos, entre otros.

Pérdida de empresas de peso

El cierre de varias empresas de gran peso, hace un año aproximadamente, supuso la pérdida de actividades sobre todo en los sectores industrial y servicios. La repercusión en el PIB regional «fue importante» lo mismo que en las cifras de empleo -unos 1.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos- y eso en una región pequeña tiene un alto impacto que, posiblemente, «todavía no se haya integrado en la economía regional».

-1,5% Pedidos Estimación de una caída del -1,5% en pedidos en La Rioja

Considera que «hay pocas recetas mágicas que puedan aplicarse para mejorar el crecimiento económico», pero en cualquier caso entiende que deben ser parecidas a las empleadas en el pasado, potenciadas por las propias empresas y cuando corresponda por las administraciones. Para ello tienen que tener estrategias claras y definidas, como apertura económica hacia nuevos mercados, mejora de la competitividad mediante la integración de empresas, incorporación de nuevas tecnologías, orientación hacia los clientes, fomento de la I+D+i, simplificación de la regulación administrativa para facilitar las gestiones y apoyo a las iniciativas empresariales desde la Administración, entre otras.

En cuanto a las políticas de crecimiento del desarrollo económico, «su máxima eficacia se conseguiría con una participación acordada entre todos los agentes económicos implicados y no sólo de la administración pública, como a veces se tiende a pensar».