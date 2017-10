La Rioja apunta a otro año récord para el turismo con subidas del 8% de viajeros y pernoctaciones Campings, apartamentos turísticos y casas rurales crecen por encima de los alojamientos hoteleros e incluso ya superan su cifra de estancias durante los meses de julio y agosto JAVIER CAMPOS Logroño Domingo, 22 octubre 2017, 08:29

Si ya el 2016 fue de récord, el 2017 va camino de volverse a superar. Agosto, que dispone de los últimos datos a la espera de los de septiembre, ha venido a confirmar la clara línea ascendente del turismo en España... y en La Rioja. La comunidad autónoma, según el INE, ha vuelto a registrar picos de viajeros y pernoctaciones que, a falta de lograr incrementar la estancia media que parece estancada, tiran del carro turístico regional con los establecimientos extrahoteleros superando a los hoteleros los meses de julio y agosto.

Que el sector goza de buena salud parece un diagnóstico compartido aunque, como en todo, hay luces y sombras. Y es que los discretos porcentajes de crecimiento en lo que va de año de viajeros y pernoctaciones en hoteles, hoteles-apartamento o apartahoteles, moteles, hostales y pensiones, del 1,4% y el 2,6% respectivamente, contrastan con los aumentos por encima de los dos dígitos de campings, apartamentos turísticos, casas rurales y, desde enero del 2014, albergues juveniles. Un 24,4% más de viajeros y un 16,3% más de pernoctaciones en el acumulado de los ocho primeros meses del año son su principal tarjeta de visita.

«Nuestra oferta hotelera no cambia significativamente año tras año, los niveles de ocupación se mantienen, incluso mejoran con muchos fines de semana completos, pero son estas nuevas formas de hacer turismo, con los alojamientos extrahoteleros a la cabeza, quienes están experimentando un crecimiento más acusado.

Relacionado El reto de volver a superar el millón y medio de estancias

Si no estamos teniendo niveles de ocupación más altos es precisamente porque cada vez hay un abanico más amplio de posibilidades para alojarse... las plazas de camping han aumentado significativamente, cada vez hay un más importante parque de casas rurales y todas esas vivienda y apartamentos turísticos crecen y afloran en los distintos portales especializados», explica el director general de Turismo de La Rioja, Eduardo Rodríguez Osés.

«Más que hablar de récord, hay que hablar de rentabilidad... La estancia media sigue sin subir» demetrio domínguez /aso. hoteles

La comunidad autónoma ha superado la barrera de los 500.000 visitantes y el millón de estancias a falta de cuatro meses para cerrar un ejercicio que se prevé histórico y, según los datos del INE de los que se sirve el Instituto de Estadística de La Rioja, ha registrado entre enero y agosto del 2017 un total 571.196 viajeros y de 1.181.430 pernoctaciones. Un 7,7% más de viajeros y un 7,9% más de pernoctaciones en lo que va de año tras aumentar en 40.836 visitantes y 86.540 estancias.

«La gente está perdiendo el miedo a hacer campismo, en verano estamos al límite, pero falla el resto del año» carlos contreras / campings

«Son datos muy positivos teniendo en cuenta, además, que somos una comunidad pequeña y de interior, que provienen en parte de lo que ha sido un mes de agosto extraordinario, típico mes vacacional, pero también porque el turismo internacional está creciendo de forma importante», resume Rodríguez Osés, quien cifra en un 17% el aumento de turistas extranjeros en lo que va de 2017.

«Tanto en verano como en este mismo puente se confirma un crecimiento lento pero muy estable» josé joaquín sanz / casas rurales

Y eso que el año no empezó bien, con un marzo incluso muy por debajo del marzo anterior. Pero el verano ha invertido totalmente la tendencia. Junto a los claros, eso sí, los oscuros: una estancia media que tan sólo excepcionalmente supera los dos días, la competencia desleal que suponen las viviendas turísticas sin regular -incluso casas rurales que operan al margen-, y que «hay que trabajar más allá del verano y del fin de semana». Cada tipo de establecimiento hace sus matizaciones.

Superar los más de dos días

«Más que hablar de récord, habría que hablar de rentabilidad», precisa, en cualquier caso, Demetrio Domínguez, presidente de la Asociación Riojana de Hoteles. «No siempre se gana más con más viajeros, la estancia media no sube, se mantiene como siempre, cuando sinceramente tenemos los recursos suficientes como para pernoctar más de dos días. Soy consciente de que es muy difícil superar los cuatro, por eso puentes como este del Pilar son ideales», concluye quien se presenta como 'gran defensor del turismo' pero 'enemigo' de cualquier espacio que no cumpla la ley y compita con otras reglas de juego. «El problema es la vivienda turística sin regular, no el resto», precisa.

Y es que, con las estadísticas oficiales en la mano, el camping habría sido el alojamiento 'estrella' del verano. Otra forma de viajar, sí. Y de alojarse. «La gente está perdiendo el miedo a hacer campismo, y en julio y agosto hemos estado al límite de nuestra capacidad. Casi no podemos crecer más en verano, pero nos queda mejorar el resto del año», explica Carlos Contreras, presidente de la Asociación de Campings de La Rioja -que aglutina a seis de los nueve que existen en la región-.

«Tanto el verano como este mismo puente confirman el crecimiento lento pero a ritmo estable. La línea ascendente es constante y positiva y la asignatura pendiente sigue siendo lo que llamamos el resto del año», asevera en la misma línea José Joaquín Sanz, presidente de la Asociación de Casas Rurales de La Rioja (Ascarioja) -que reúne a 80 de las 150 casas oficiales registradas-.