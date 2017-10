«La Rioja no aceptará perder ni su estatus ni recursos en la nueva financiación autonómica» Rubio, ayer en la Consejería de Administración Pública. :: j. rodríguez El experto que ha representado a la región en el diseño del nuevo modelo avisa de que «pelearemos» para que el coste fijo de los servicios pondere entre el 1% y el 2%Juan José Rubio Catedrático de Hacienda Pública MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ LOGROÑO. Lunes, 2 octubre 2017, 23:53

La nueva financiación autonómica debe ser «suficiente, equitativa y estable», y las estimaciones de las necesidades de gasto deberán tener en cuenta que «las comunidades pequeñas soportamos unos costes fijos y estructurales mayores». Así lo expone el catedrático de Hacienda Pública Juan José Rubio, la 'voz' de La Rioja en la Comisión de Expertos que ha debatido la reforma del modelo. Rubio defiende, además, «inventariar los costes de los servicios públicos» e introducir variables en relación a la población, «hoy sobreponderada», que tengan en cuenta «nuestras singularidades: la superficie del territorio y la dispersión de sus habitantes». Y, asimismo, compensar a La Rioja por sus esfuerzos para mantener la disciplina presupuestaria.

-Este es el tercer sistema de financiación (uno de ellos Local) en el que participa. ¿Ha visto esta comisión especialmente compleja comparada con las anteriores?

-Al contrario. En las anteriores, al estar formadas por consejeros independientes, el modelo que se formulaba no tenía en cuenta las inquietudes de cada comunidad. En esta, al incorporar cada autonomía un experto, es mucho más realista. Se ha definido un mínimo común denominador que permita a todas las regiones encontrarse más o menos confortables y los votos particulares son puntos en los cuales hemos trazado las líneas rojas.

-¿Cuáles son esas líneas rojas en el caso de La Rioja?

-Mantener el status quo. No se trata de ganar por ganar sino de no perder un euro. Y ese es el voto particular que más apoyo ha recibido en la Comisión, ya que se han sumado a él Extremadura, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Aragón, comunidades con peso de negociación.

-La simulación realizada por Fedea asegura que La Rioja se arriesga a perder hasta 132 millones de euros con la reforma.

-Hay que cogerla con pinzas. Fedea es una fundación con fin de lucro, así que cuanto más ruido hagan sus trabajos, mayor captación de recursos tendrá. Además, su informe reconoce que hay muchas estimaciones hechas a ojo, lo que es una irresponsabilidad, y mezcla información del modelo actual con el futuro. Por tanto, cualquier dato es irreal y no correcto. Decir que La Rioja va a perder el 13% de su financiación es muy fuerte. Cuando, además, no es así.

-¿Por qué?

-En primer lugar porque va a haber un régimen transitorio que va hacer que en el año base, en el 2019 si todo va como debe ir, nosotros en términos absolutos no perdamos nada. Vamos a tener la misma financiación que en el 2018. Y, en segundo lugar, porque hay que negociar la fórmula de las necesidades de gasto a partir de la población ajustada. De hecho, nosotros ya hemos incorporado un elemento fundamental que es el coste fijo. Fedea lo calcula en el 1%, pero nadie dice que vaya a ser así. Nosotros vamos a pelear entre el 1% y el 2%, lo que significa que en lugar de 126 millones de pérdida, no tengamos pérdidas e, incluso, en función de la negociación de otras variables como superficie, dispersión, etcétera, ganemos algo de financiación en términos absolutos.

-¿Cómo se financiará el sistema?

-A través de un fondo básico, donde iría la parte fundamental de los recursos, y un fondo de nivelación vertical para evitar que, una vez repartidos los fondos y teniendo en cuenta los recursos propios de cada comunidad, la financiación por habitante ajustado diverja demasiado. Y en este segundo fondo deberían participar las comunidades forales por solidaridad interterritorial. El País Vasco y Navarra, prácticamente no es que ahora sean independientes a efectos fiscales, es que están recibiendo transferencias del Estado cuando debería ser al revés. Se trataría de revisar el cálculo del cupo, graduando ese tipo de solidaridad, sin pedirles una exigencia excesiva.

-Plantear esa medida ¿no es un acto de fe?

-Nosotros somos el 'pepito grillo' de los políticos. Pero nuestra obligación es intentar incorporar racionalidad al debate. Desde la perspectiva de la articulación del Estado, lo justo es que si se benefician de determinado tipo de prestaciones del Estado y forman parte de él, participen también en la solidaridad interterritorial. Además, a nivel institucional se justificaría la existencia de sus especificidades forales.