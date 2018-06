Revuelta: «Me presento al Parlamento para ganar las elecciones» Julio Revuelta y Rubén Antoñanzas / PR+ «Para los partidos nacionales, vale más un andaluz, un valenciano o un castellano que un riojano porque piensan en términos electorales», afirma el candidato por el PR+ LA RIOJA Logroño Miércoles, 20 junio 2018, 13:37

El secretario general del Partido Riojano (PR+) y exalcalde de Logroño entre el 2000 y el 2007, Julio Revuelta, ha anunciado hoy que se presenta como cabeza de lista de su formación al Parlamento de La Rioja para «ganar las elecciones» y presidir el Gobierno regional.

Revuelta, en una rueda informativa junto al presidente del PR+, Rubén Antoñanzas, ha agradecido el «apoyo y la confianza» de sus compañeros, quienes le han elegido para encabezar esta lista tras un proceso de primarias, según recoge la Agencia Efe.

«Me presento para ganar, el PR+ se presenta ganar y vamos a plantear a los riojanos una lista de Gobierno», ha aseverado Revuelta, quien ha dicho tener el «convencimiento profundo» de que la victoria del PR+ «es lo mejor que, políticamente, le puede pasar a La Rioja en estos momentos».

Así, ha afirmado que su partido es el único que «piensa y siente La Rioja sin más ataduras» y cuyo principal objetivo es «defender los intereses de la tierra y de la gente para que los riojanos obtengan lo que necesitan y se merecen».

En su opinión, esto no ha sucedido hasta ahora porque, «para los partido nacionales, vale más un andaluz, un valenciano o un castellano que un riojano porque piensan en términos electorales» cuando «lo correcto es pensar en ciudadanos con derechos iguales para todos», ha indicado.

Ha añadido que los partidos nacionales se decantan por «la comodidad que ofrece la disciplina de partido en la que se asienten en lugar de defender los intereses de sus vecinos»; por lo que, ha dicho, él antepondrá las necesidades de los riojanos.

Algo que, ha opinado, no están haciendo los diputados nacionales y regionales no están haciendo, ya que creen que «poco o nada están haciendo por La Rioja» y que «solo piden cuando están en la oposición, cuando no o pueden hacer para evitar poner en riesgo su asiento».

Por eso, ha continuado, «es importante tener un PR+ fuerte y ganador» en una tierra en la que «a las dificultades naturales de una región pequeña se suma el efecto frontera y la ubicación entre dos territorios con enormes privilegios económicos, el País Vasco y Navarra, que, además, tienen una gran influencia en la toma de decisiones nacional».

En este contexto, Revuelta ha asegurado que el PR+ se presenta «para que las cosas cambien» y que no se van a conformar con que les escuchen, ya que su objetivo es que, además, les «hagan caso porque de esto depende el futuro colectivo de la región».

Así, ha recordado que «la situación de La Rioja es cada vez peor» y ha argumentado su afirmación citando los indicadores de crecimiento, que desvelan que «la región cada vez pierde más puestos en progreso y competitividad».

Respecto al resto de personas que formarán la lista del PR+ al Parlamento, Revuelta no ha ofrecido nombres, aunque ha reconocido tener algunos en mente y ha adelantado que se irán desvelando «poco a poco»

En cuanto al programa electoral, que según ha calculado estará listo para principios de año, ha comentado que en el aparecerán temas referidos a la reforma del estatuto, las infraestructuras y la cohesión social.

Para Revuelta, la reforma del estatuto de autonomía no puede limitarse a la horquilla parlamentaria, sino que tiene que abordar asuntos como «la compensación por el efecto frontera y política fiscal», ha dicho.

También se ha referido al ferrocarril y ha incidido en la necesidad de mejorar la accesibilidad con una vía rápida para viajeros y mercancías que, a la vez, respete el paraje de la zona de La Rioja Alta.