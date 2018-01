El reto de apartar a las formaciones políticas de los órganos de representación de los alumnos

En la Universidad de La Rioja también se ponen etiquetas. Y más cuando del Consejo de Estudiantes se trata. No son pocos los que intentan ubicar ideológicamente a los cuatro candidatos y asignarles unas siglas. Todos rechazan esas etiquetas y los cuatro dejan a un margen sus sensibilidades para criticar abiertamente los intentos de las formaciones políticas para 'controlar' la representación estudiantil.

«Realmente hay demasiada política en el Consejo de Estudiantes», lamenta Óscar Guerrero, que hace extensiva esa realidad a buena parte de las universidades nacionales. «Las fuerzas políticas intentan tener un altavoz a través de las representación de los estudiantes y las asociaciones y tenemos que apartar la política ya que las reivindicaciones de los alumnos sólo entienden de la mejora de la universidad», sostiene.

Adrián Benito y Jesús Goñi, candidatos del Frente de Estudiantes, también comparten ese punto de vista. El primero pone como ejemplo «las universidades de Cataluña, copadas por sindicatos independentistas» al tiempo que recuerda que su candidatura «no depende de ningún partido. Tenemos que acabar con ese partidismo que copa las instituciones de la universidad y que al final bloquea su funcionamiento efectivo».

Goñi, por su parte, también considera que «la UR está muy politizada» y ve detrás de esa presencia «un intento de conseguir votantes y adeptos». «Todos tenemos nuestra ideología, pero lo que buscamos es, independientemente de lo que pensemos, la mejora de la calidad y el servicio universitario». Por eso, sostiene, su candidatura está integrada por «personas de todas las ideologías. La educación es para todos y no podemos centrarnos en darle calidad a lo que nos gusta y no hacerlo con lo que no nos gusta».

David Peso, por su parte, defiende la necesidad de hacer «política universitaria» no política partidista, «para desarrollar medidas que favorezcan la mejora del día a día d ella UR y que no perjudique a nadie por su ideología o sus sensibilidades».