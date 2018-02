El PP retira la comparecencia de la polémica jueza María Elósegui

El PP ha retirado la petición de comparecencia de la jueza María Elósegui como experta en el desarrollo de la Ley de Igualdad riojana; la magistrada, nombrada jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estaba en el centro de la polémica después de que salieran a la luz declaraciones suyas en las afirmaba que "está claro que la homosexualidad produce patología".

El grupo parlamentario de Podemos ha preguntado en el pleno de hoy a José Ignacio Ceniceros su opinión sobre el asunto, y ha sido el presidente el que ha informado de que el PP ha renunciado a que compareciera en la cámara riojana.

Calvo ha insistido en pedir al presidente que aclare qué opina de las personas LGTBI (homosexuales, bisexuales y transexuales), a lo que no ha contestado, pasando a otra pregunta. También ha creído el de Podemos que quitar la petición de comparecencia "no significa que no piensen como ella".