«No hay nada que restituir, él ya no ocupaba cargo alguno», avisa Garrido R.G.L. Martes, 26 diciembre 2017, 00:17

Logroño. «El proceso ha sido anulado por defectos en la tramitación, pero la resolución de la Comisión de Garantías dice también que hay indicios de que (Germán Cantabrana) cometió faltas graves que podrían dar lugar a su expulsión de Podemos». El secretario general de Podemos en La Rioja, Kiko Garrido, rebatió ayer, en declaraciones a Diario LA RIOJA, todo lo expuesto por el diputado regional de la formación morada.

Así, negó que «el expediente se deba a un enfrentamiento personal entre él y yo, porque cuando se inició en el 2016 yo ni siquiera estaba en este cargo. Luego, solo cumplí mi obligación de abrir los expedientes que me llegan de la Comisión de Garantías, de Germán y de cualquiera». Respecto a la restitución de la portavocía parlamentaria, Garrido recordó que «a Cantabrana le quitaron el cargo sus propios compañeros en el Parlamento de La Rioja en el 2016 y el expediente ahora anulado se inició en marzo del 2017 cuando no tenía cargo alguno, con lo que no hay nada que restituir».