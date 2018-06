El examen de Matemáticas 'sociales' de la EBAU no se repetirá Estudiantes riojanos, la semana pasada en las pruebas de la EBAU. / J.R. La comisión organizadora, integrada por la UR y la Consejería, no ha recibido ninguna reclamación oficial y descarta repetir esta parte de la prueba pese a las quejas en Internet E. SÁENZ Miércoles, 13 junio 2018, 08:25

logroño. El examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de la EBAU (antigua selectividad) que se celebró la semana pasada en La Rioja se ajustó a los estándares legales establecidos para esta materia y, por consiguiente, no se plantea su repetición a pesar de las críticas vertidas al respecto por varios estudiantes en Internet a través de la plataforma change.org. Así lo ha constatado la comisión organizadora de las pruebas presidida por el director general de Educación, Miguel Ángel Fernández, y cuya vicepresidencia ostenta el vicerrector de Estudiantes de la UR, Rubén Fernández. De acuerdo a la información facilitada por el ente, la prueba que obligatoriamente debieron completar todos los alumnos riojanos que han cursado en Bachillerato la modalidad en Ciencias Sociales y de manera optativa los de Humanidades cumplía todos los requisitos fijados en la orden correspondiente (ECD/42/2018, de 25 de enero) tanto en cuanto a sus características como a su diseño y el contenido de la EBAU.

El dato rebate así la queja impulsada de modo 'on line' por una de las jóvenes afectadas y que ayer llevaba recogidas más de 700 firmas. En su escrito, la estudiante sostiene que el examen «ha sido visto por los alumnos con una dificultad elevada y para muchos que no van a realizar más la asignatura de Matemáticas ha disminuido su media, incluso consiguiendo que no puedan entrar en la carrera de sus sueños». «Pedimos una solución a este problema», remachaba instando a la retirada del examen en cuestión.

La decisión de los organizadores de no actuar al respecto viene justificada por otra circunstancia: ni la Universidad de La Rioja ni la Consejería han recibido ninguna reclamación oficial.

La petición a través de change.org en la comunidad autónoma es análoga a la que se ha registrado también por la misma vía en el País Vasco. En ese caso, hasta 12.000 firmas se suman al malestar cursado telemáticamente por la «excesiva dificultad» de la prueba allí de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales correspondiente a la EBAU y exigen tanto al Ejecutivo vasco como a la UPV su retirada.