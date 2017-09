El PR+ resalta el caos que genera la falta de reglamento para reclamar la Renta de Ciudadanía Enrique Acha, Rubén Antoñanzas y María Asunción García. / PR El equipo regionalista denuncia que la «indefinición» actual puede generar problemas EFE Logroño Miércoles, 13 septiembre 2017, 13:09

El presidente del PR+, Rubén Antoñanzas, se ha referido hoy al "caos" que se empieza a generar ante la falta del reglamento que desarrolla la ley de Renta de Ciudadanía, por lo que ha exigido al Gobierno de La Rioja que lo apruebe de manera urgente y dé instrucciones fehacientes de cómo tramitar la norma.

Antoñanzas y Enrique Acha, concejal regionalista en Nájera; y María Asunción García, edil del PR+ en Navarrete, se han referido, en un encuentro informativo, a los problemas que genera la entrada en vigor de la ley de la Renta de Ciudadanía ante la falta de previsión del Gobierno de La Rioja.

Los regionalistas apoyan la ley de la Renta de Ciudadanía como "un nuevo modelo de inclusión social basado en un derecho", ha dicho su presidente, pero ha denunciado "el caos que se está empezando a generar entre los usuarios ante la falta de previsión y concreción de la misma, así como de recursos materiales y humanos".

Ha exigido al Gobierno de La Rioja que apruebe un reglamento y dé instrucciones para que se tramite la Renta de Ciudadanía, dado que "no se han se han aprobado los mecanismos para hacer efectiva la ley, lo que puede afectar a usuarios y ayuntamientos".

Ha recordado que el pasado día cinco entró en vigor esta ley y al mismo tiempo se abrió el plazo para que los ciudadanos puedan presentar las solicitudes para percibir esta ayuda, pero el Gobierno de La Rioja no ha aprobado el reglamento que la desarrolla.

Reglamento sin aprobar

La Renta de Ciudadanía integra y sustituye, por ejemplo, las Ayudas de Inserción Social (AIS), el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) y el complemento de lucha contra la pobreza infantil, que ya no se pueden solicitar, ha dicho.

Sin embargo, ha incidido en que, "como el reglamento, es decir, el instrumento legal que canalice estas medidas, no se ha aprobado aún, habrá un periodo de tiempo en el que algunas personas no van a recibir ayuda alguna y aquellos nuevos beneficiarios que lo requieran no van a poder tramitar una nueva solicitud".

Sus datos señalan que también hay funcionarios que se han quejado de "la falta de personal y de formación y de que no saben cómo debe ser el nuevo procedimiento, ya que, hasta la fecha, no está reglamentado".

"Estamos ante un asunto capital porque se trata de poner en marcha las herramientas necesarias para ayudar lo mejor posible a las personas más vulnerables de nuestra comunidad", ha asegurado.

Antoñanzas considera "fundamental" que el Gobierno apruebe el reglamento porque la "indefinición" actual puede generar problemas, como que, al no existir reglamento, no se tramitarán los expedientes de los nuevos solicitantes de la Renta de Ciudadanía.

Además, los ayuntamientos podrán recibir numerosas solicitudes de ayudas de urgente necesidad, a las que tendrán que hacer frente con "un importante desembolso económico" ante la falta de ese reglamento para tramitar las peticiones.

"Ante esta situación, el PR+, en los municipios en los que tiene responsabilidad de gobierno, pedirá que se apruebe en las Juntas de Gobierno Local un texto para exigir al Ejecutivo riojano que habilite todos los mecanismos legales y recursos materiales, económicos y humanos necesarios para que, de inmediato, la Renta de la Ciudadanía se pueda aplicar con carácter inmediato.

También pedirá que se establezcan todas las garantías oportunas para que los ayuntamientos que deban hacer frente al pago de las ayudas de urgente necesidad para suplir las carencias de la puesta en marcha de la ley, en su caso, puedan exigir el retorno económico de las mismas por parte del Ejecutivo riojano.