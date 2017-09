La renta de ciudadanía se pone en marcha sin el reglamento que desarrolla la ley Presentación de la Ley de la Renta de Ciudadanía a representantes de entidades del tercer sector el pasado mes de mayo. :: sonia tercero El Gobierno riojano abre el plazo para solicitar las ayudas entre críticas del PSOE por el retraso en un decreto que «impedirá tramitar las peticiones» LA RIOJA LOGROÑO. Lunes, 11 septiembre 2017, 23:57

Ley de la Renta de Ciudadanía de La Rioja, una de las iniciativas legislativas más relevantes de esta legislatura, entra hoy en vigor y con ello se abre también el plazo para que los ciudadanos puedan presentar las solicitudes para percibir esta ayuda.

El Gobierno de La Rioja recordó ayer que la ley, aprobada por unanimidad en el Parlamento riojano, ha sido impulsada por el Gobierno de La Rioja y ha contado con la participación de asociaciones del tercer sector, sindicatos, empresarios, ayuntamientos y grupos parlamentarios.

«La renta de ciudadanía ha pasado a ser un derecho reconocido para los riojanos con el fin de garantizar las necesidades básicas de sus beneficiarios, pero con un claro objetivo de inserción social y laboral», subrayó el Ejecutivo regional. Por ello, la percepción de la renta está condicionada a la realización de las contraprestaciones incluidas en el proyecto individualizado de inserción.

Los modelos de solicitud pueden descargarse en la web del Gobierno de La Rioja, en el área de Servicios Sociales de la Oficina Electrónica. La documentación que se colgará es el modelo de solicitud, ficha de datos bancarios y anexo de firmas; y, además, los trabajadores sociales de primer nivel de los ayuntamientos facilitarán los impresos y la información sobre la documentación que debe aportarse junto a la solicitud.

El Gobierno regional recomendó ayer que las solicitudes cumplimentadas junto con la documentación se presenten a través de los trabajadores sociales de primer nivel, aunque también pueden presentarse en cualquiera de los puntos de registro de la Administración regional.

También se instalará un punto de información y registro de solicitudes de renta de ciudadanía en la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia.

La renta de ciudadanía integra y sustituye las ayudas de inserción (IMI, AIS y complemento de lucha contra la pobreza infantil), por lo que los perceptores de estas ayudas pasarán de forma automática a ser beneficiarios de la renta, aunque se revisará individualmente cada caso para incorporar las mejoras que se introducen con la nueva ley.

Por ello, estas personas no deberán tramitar nueva solicitud, indicó el Ejecutivo regional, que ya tramita el reglamento de desarrollo de la renta de ciudadanía, «reduciendo al máximo los plazos establecidos por la legislación vigente».

Además del Gobierno, el PSOE se pronunció también ayer coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva ley. Ana Santos, diputada del Grupo Socialista en el Parlamento de La Rioja, denunció que el decreto que debe establecer el reglamento que pone en marcha el desarrollo de la ley «no está aprobado por el Gobierno de La Rioja en el momento de la entrada en vigor de la ley». En esta situación, añadió, «son miles los ciudadanos riojanos en situación de vulnerabilidad y de necesidad (...) que se verán afectados por su ineficacia y falta de responsabilidad en un tema social sensible».

Santos explicó que hoy cuando un ciudadano acuda a los servicios sociales a solicitar la renta de ciudadanía se encontrará «con profesionales que no han recibido información ni formación sobre el procedimiento de tramitación, puesto que el decreto no está aprobado. Podrán solicitar la renta pero se les está engañando porque esa solicitud no se puede tramitar». El retraso, añadió el PSOE, «afectará también a los nuevos solicitantes de la Renta de Ciudadanía y a los actuales beneficiarios de las prestaciones sociales, IMI y AIS: Todos cobrarán con retraso».