«No hay otro remedio que un gran pacto; las pensiones son básicas en el estado de bienestar» Saturnino Álvarez, a las puertas de la sede de la UDP en La Rioja. / Sonia Tercero Saturnino Álvarez, presidente de la Unión Democrática de Pensionistas, pide dignificar las pensiones frente el 0,25% actual y exige negociación para garantizar su futuro JONÁS SAINZ Logroño Domingo, 4 marzo 2018, 13:41

Los pensionistas están hartos y han empezado a salir a la calle para exigir subidas más dignas al 0,25% que el Gobierno les aplica por quinto año. Desde la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), el riojano Saturnino Álvarez, su presidente nacional, pide negociación política para solucionar la situación y, sobre todo, para garantizar la sostenibilidad del sistema público.

-¿Su diagnóstico de la situación?

-El sistema de pensiones actual, si no hay reformas, no es viable. Algo hay que hacer. Las reformas que se han hecho han tendido siempre a la reducción del gasto y no han contemplado otras fuentes de financiación para poder seguir manteniendo el nivel adquisitivo de los pensionistas.

-Esa es la situación estructural, pero la coyuntural, la que ha provocado las movilizaciones, obedece al estancamiento del 0,25. ¿Cuál es su opinión?

-Estamos luchando para que eliminen esa fórmula del 0,25 y que se vuelva otra vez al IPC. Ponen muchas dificultades y dicen que es imposible, pero habría que verlo. Pero esto es coyuntural, es verdad, lo que más nos preocupa es el futuro de las pensiones. Y eso empieza ya el año que viene, que se empieza a aplicar el factor de sostenibilidad.

-¿Qué diferencia se va a notar?

-Que una persona que se jubile el año que viene va a cobrar menos que otra que se jubile este. La tasa de reposición va a empezar a ser más baja, pero es que vamos a seguir perdiendo poder adquisitivo porque la Seguridad Social va a seguir siendo deficitaria muchos años.

-El ministro Montoro dice que es obsoleto continuar ligando las pensiones al IPC.

-Lo que pasa es que para que sea viable este sistema de reparto harían falta, no los veinte millones de empleos que dice Rajoy, sino veintidós. Y creo que esos no los vamos a alcanzar.

-¿Cuál es su propuesta de solución: subir el 1,6% en línea con el IPC, como propone el PSOE; rebajas impositivas, como dice Cs; suprimir el factor de sostenibilidad, como propone Unidos-Podemos?

-Lo primero que pedimos al Gobierno es que empiecen a moverse.

-Pero el presidente Rajoy ya ha dicho que no es cuestión de querer sino de poder, y que él no puede.

-Si no pueden subir el 1,6% o el 1,5%, que hagan al menos algún gesto. Que hagan algo. Y no solo lo que ha propuesto Montoro, que todavía no sabemos lo que es. Que eviten que la gente salga a la calle. Porque la gente está un poco harta.

-La carta que el Gobierno envía a cada jubilado anunciándole el 0,25 parece una broma pesada.

-Es que parece una tomadura de pelo. No me extraña que la rompan así, delante de las cámaras. Tienen que hacer algo para evitar este malestar. Y, a futuro, que de una puñetera vez se pongan de acuerdo. El sistema de pensiones no tendrá solución mientras no se alcance un pacto de Estado. Lo que no puede ser es estar dependiendo de cada periodo electoral.

-¿Cree que están politizadas las movilizaciones actuales?

-Se empiezan a politizar. UDP es una organización absolutamente apolítica y yo soy muy celoso de esto. Yo voy con todos siempre que vayamos sin banderas. Nosotros ahora defendemos las pensiones y lo demás nos importa un pepino. Pero hay otros con un doble objetivo: por una parte, la reivindicación justa y por otra, ir minando al Gobierno.

-¿Cree que el Gobierno tratará de contentar a los jubilados de algún modo porque es un colectivo mayoritariamente votante del PP?

-Pero que no se confíen con eso, porque lo pueden perder. La gente empieza a ver otras opciones políticas y el PP debería atarse los machos.

-¿Confía en escuchar propuestas concretas en el pleno del Congreso anunciado por Rajoy o le parece un intento de calmar los ánimos?

-Todo lo que sea hablar entre todos los partidos es enormemente importante. Ese pleno puede servir para que Rajoy diga lo que tenga que decir y el resto se retrate. Una cosa es hablar con pancartas y micrófonos y otra ponerse a hacer cuentas para ver de dónde se saca el dinero.

-¿Qué opina de la propuesta de Montoro de ayudas fiscales teniendo en cuenta que la mayoría de los pensionistas no tributan? ¿Improvisan o hay verdadera política?

-No sabemos, pero es que hay jubilados que tendrían que cobrar tres veces su pensión para tributar.

-El gobernador del Banco de España ha dicho que muchos pensionistas tienen su piso...

-Tiene narices. Que no mezclen cosas. También hablan de los planes de pensiones; a mí me parecen muy bien, pero para el que pueda. Vete a decirle que ahorre a un trabajador que está cobrando 800 euros... Yo creo en el sistema público de pensiones y es por lo que hay que luchar.

-Para quien cobra una pensión de 2.500 euros una subida del 0,25 es un lujo, pero para quien no llega a 600 es un palo, además de una bofetada a su dignidad, ¿no cree?

-Así es. Hay que hacer algo con las pensiones más bajas. Yo así se lo he expuesto al secretario de Estado Tomás Burgos y él me ha respondido que eso es injusto. Ya ves.

-Lo que parece injusto es un sistema no redistributivo. ¿No deberían cobrar más pensión quienes han cobrado y cotizado menos durante su carrera laboral y lógicamente han podido ahorrar menos? ¿No habría que cambiar el modelo?

-Eso es lo que tienen que negociar los políticos y los expertos.

-Dice la ministra Báñez que los pensionistas han sido el colectivo mejor tratado durante la crisis. ¿Es garantía eso de que vayan a mejorar con la recuperación económica o cree que les han aparcado?

-Dicen que somos el único colectivo que ha aumentado su nivel de renta. Es cierto que cuando el IPC ha sido negativo nosotros hemos mantenido la subida del 0,25%, pero es evidente que ahora vamos a perder poder adquisitivo. Los políticos a veces dicen unas cosas que levantan ampollas. Celia Villalobos ha dicho que hay pensionistas que cobran durante más años que tiempo estuvieron trabajando. Pues oiga, muy bien, ¿no? Es una victoria que vivamos más. Lo que hay que hacer es que la gente cobre para poder vivir con dignidad.

-A propósito de Villalobos, ¿qué espera del Pacto de Toledo?

-Creo que el otro día [por el jueves] tuvieron una reunión y las voces se oían desde la calle. Yo no les pido, les exijo que negocien y se pongan de acuerdo. No queda más remedio que un gran pacto. Las pensiones son básicas en el estado del bienestar.

-¿Qué le cuenta la gente?

-Hay de todo, hay quien entiende al Gobierno, hay gente que está manipulada y hay gente que tiene más razón que un santo. De los nueve millones y medio de pensiones, más de cuatro y medio cobran menos de 700 euros. Están por debajo del umbral de la pobreza. Esa gente tiene que salir a la calle, claro. La dignidad hay que garantizarla.

-¿Qué me aconseja usted a mí?

-Ahorra si puedes. Nosotros, mal que bien, tenemos estas pensiones, pero los que de verdad tendríais que pelear por el futuro sois las generaciones siguientes.

-Están ustedes dando ejemplo.

-Un ejemplo serio. Hay que salir. Los mayores hemos estado siempre calladitos, pero este país habría saltado por los aires de no haber sido porque los pensionistas han ayudado a mantener a flote muchos hogares durante la crisis.

-¿Le han llamado yayoflauta?

-No, no, no, todavía no.