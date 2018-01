«No hay una relación causal directa entre inversión y resultados» Alberto Galiana. :: j. herreros Alberto Galiana El consejero de Educación defiende que al analizar la inversión educativa es necesario «introducir el término de la eficiencia de los recursos» L.J.R. LOGROÑO. Martes, 2 enero 2018, 22:10

El consejero de Educación de La Rioja, Alberto Galiana, prefiere hablar de inversión antes que de gasto por alumno, apela a la eficiencia de esa inversión y recuerda que una vez cubiertas las necesidades básicas, aumentar el gasto en educación no necesariamente lleva aparejado idéntico nivel de mejora en los resultados. En todo caso, defiende que su Consejería «siempre demandará un incremento razonable en las partidas presupuestarias».

Con ese argumentario sobre la mesa, matiza los datos del informe del Consejo de Estado: «Son los últimos de que disponemos, pero hay que tener en cuenta que corresponden al curso 2014 y que desde entonces ha aumentado la inversión tanto nacional como regional en Educación». En ese sentido, asegura que la previsión de las Cuentas regionales para el próximo año prevén un crecimiento en Educación superior al 4%.

Así, defiende que al analizar la inversión educativa es necesario «introducir el término de la eficiencia de los recursos, los resultados. En La Rioja podemos estar razonablemente satisfechos ya que con una inversión por encima de la media nacional obtenemos unos resultados bastante por encima de la media, lo que indica que se trata de un sistema notablemente eficiente».

De igual manera, el titular de Educación matiza la amplia horquilla que presenta el gasto por alumno entre las diferentes regiones. Intervienen varios factores, apunta: desde las «economías de escalas que logra Madrid» (la región con menor inversión por estudiante) al concentrar a un buen número de alumnos en grandes áreas urbanas, hasta lo que sucede en regiones con una dispersión geográfica muy amplia, «lo que implica unos gastos muy altos». «Las aulas riojanas no están peor dotadas que las de otras regiones», asegura Galiana cuando se le cuestiona por las diferencias de inversión entre La Rioja y País Vasco, la más evidente de todas. «Hay que tener en cuenta que influyen desde el coste de la vida en algunas regiones, hasta aspectos salariales o cuestiones de política lingüística regional, que en ocasiones tiene un componente ideológico y que no tiene una rentabilidad clara. Es evidente que en Cataluña y el País Vasco los resultados en lectoescritura son notablemente inferiores a los de La Rioja. No hay una relación causal directa entre inversión y resultados, por lo que creo que no se puede afirmar que las instalaciones o las características de esos sistemas educativos sean mejores», completa.

En la misma línea cree que «la situación salarial de los docentes españoles, si se miran las estadísticas de toda la Unión Europea, están en la media. No hablamos de que sean niveles malos, más bien al contrario». En todo caso el consejero también recuerda que «ya se han adoptado medidas como la implantación de la carrera profesional, que se acaba de abonar a un grupo de docentes importante. Nos parece más importante buscar ahí esa eficiencia, que los incrementos salariales de los docentes vayan más asociados al cumplimiento de objetivos que a otros aspectos».