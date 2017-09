Los regantes de Zarratón destacan «el esfuerzo» estival del personal de la CHE L.J.R. LOGROÑO. Martes, 12 septiembre 2017, 23:56

«Debe destacarse el esfuerzo y la dedicación de todo el personal de la Confederación Hidrográfica del Ebro durante este periodo estival en el que la situación ha sido muy dura y muy difícil para todos los agricultores y, en general, para los usuarios de agua de toda la zona». Así cierra el presidente de la comunidad de regantes del sector 3º tramo III del canal de la margen izquierda del río Najerilla (regantes de Zarratón), Francisco de Borja García-Baquero Bernáldez, un comunicado dirigido a este periódico y en el que recuerda que la entidad que preside no ha designado a Pedro Arce como portavoz.

El pasado 29 de agosto, en una información sobre la sequía en la que Diario LA RIOJA sondeó la opinión de varias de las comunidades de regantes afectadas por la falta de agua, se identificó por error a Pedro Arce como portavoz de la comunidad de regantes de Zarratón. En aquella información Arce hablaba en calidad de regante y de representante de UPA en la mesa de la sequía.

En el comunicado ahora remitido, la entidad sostiene que su junta de gobierno «no ha designado portavoz alguno [...] distinto del presidente de la comunidad de regantes». Así, señala que «desmienten» las afirmaciones realizadas por Pedro Arce. En concreto, aquellas en las que apuntaba «que la CHE haya realizado una gestión incorrecta y unilateral del agua; no sabemos cómo ha gestionado la CHE el agua y hace lo que quiere; tampoco cómo en junio nos dicen que va a haber agua y ahora no hay; si desembalsas tres hectómetros pues es una barbaridad; tiene que imperar el sentido común y participar todos en las decisiones que tome la CHE; el Najerilla hace su aportación al caudal ecológico a través de la margen derecha del río Najerilla, donde se pierden dos terceras partes del agua de riego al no contar con un sistema de retención».